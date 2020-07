DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 24 luglio: i dubbi di Sanem su Can…

Oggi, venerdì 24 luglio, alle 14.45 su Canale 5, torna l’appuntamento con Daydreamer Le ali del sogno. Nell’ultima puntata della settimana della soap opera turca con Can Yaman, sempre più star sia in Turchia che in Italia, Sanem non riuscirà a nascondere la propria felicità per aver trovato il suo Albatros proprio in Can. Il Divit, infatti, ha confessato alla sorella di Leyla di essere proprio lui l’Albatros che cerca da mesi. Una confessione che è stata suggellata da un bacio. I sentimenti che Can e Sanem provano l’uno nei confronti dell’altro saranno ormai evidenti. Tuttavia, pur essendo convinta che il suo amore sia ricambiato da Can, Sanem teme che la presenza di Emre possa rovinare il loro rapporto. Prima di tuffarsi a capofitto nella storia con il suo capo, Sanem cercherà così di capire se Can voglia davvero una storia d’amore con lei. Anche la mamma di Sanem non metterà da parte la propria preoccupazione, sicura che la figlia subirà una cocente delusione.

OSMAN MODELLO, SANEM LICENZIATA?

Osman, dopo la prima esperienza come modello, sarà nuovamente ingaggiato dalla Fikri Harika per una nuova campagna pubblicitaria. Osman, pur essendo convinto che il suo futuro sia in macelleria, accetterà l’incarico per avere la possibilità di stare più vicino a Leyla. Sanem, nel frattempo, involontoriamente rompe la macchina fotografica preferita di Can e che quest’ultimo aveva messo a disposizione della propria azienda per abbassare i costi per realizzare lo spot pubblicittario.

Mentre Deren teme che il lavoro s’interrompi a causa di Sanem e CeyCey è sicuro che l’amica sarà licenziata, Can sistema la macchina fotografica lasciando Sanem al proprio posto e realizzando lo spot. Aylin, nel frattempo, continua a portare avanti il suo progetto per riconquistare definitivamente il cuore e la fiducia di Emre, ma una conversazione tra il fratello di Can e l’avvocato Merit potrebbe cambiare tutto.

