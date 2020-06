DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 26 giugno: Emre tradisce Aylin?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 GIUGNO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi, venerdì 26 giugno, per l’ultima puntata della settimana. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà il rapporto tra Can e Sanem che, dopo aver trascorso insieme la notte nel casolare del fotografo, si ritroveranno in ufficio e tra loro l’imbarazzo non mancherà. Can, nel frattempo, si dirà pronto a far saltare l’accordo con Fabbrì non sopportando le attenzioni che l’uomo rivolge a Sanem non sapendo che Deren e Ceycey hanno salvato tutto rivelando a Fabbri il loro fidanzamento. Per salvare l’azienda ed evitare che i sacrifici fatti da altri vadano perduti, Can e Sanem fingeranno di essere fidanzati. I due saranno sempre più attratti l’uno dall’altra, ma Sanem continuerà a mantenere le distance non fidandosi del suo capo, anche per ciò che continuerà a ripeterle Emre al punto che chiederà ad Osnam di raggiungerla al meeting organizzato da Fabbri per scoraggiare Can, pronto a conquistarla.

EMRE TRADISCE AYLIN?

Se Can e Sanem saranno sempre più vicini nonostante i dubbi della ragazza che continuerà a chiedersi se il vero Can sia quello gentile e disponibile che sta conoscendo o quello malvagio e senza scrupoli descritto da Emre, il rapporto tra quest’ultimo e Aylin comincerà a scricchiolare. Emre, infatti, comincerà ad avere dubbi sull’amore che Aylin continua a dichiarargli e, per metterla alla prova, deciderà di non mostrarle subito le foto della campagna a favore delle donne realizzata da Can. Sanem, infatti, modella della campagna, come d’accordi, consegnerà le foto ad Emre, ma quest’ultimo deciderà di nasconderle non raccontando nulla ad Aylin che, inoltre, continuerà ad essere sempre più gelosa di Sanem. Muzzafer e Ayhan, inoltre, cercheranno di “restituire” i clienti a Mevkibe e Nihat i quali sono riusciti a recuperare il negozio grazie all’intervento di Can, sempre più ossessionato da Sanem.



© RIPRODUZIONE RISERVATA