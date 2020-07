DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 27-31 luglio: cosa ne sarà di Sanem dopo..

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 27 AL 31 LUGLIO

Siamo tutti rimasti con il fiato sospeso venerdì scorso e adesso ci prepariamo con ansia a vedere la puntata di oggi di DayDreamer Le Ali del Sogno. La serie turca continua a mietere successi tanto da ritagliarsi un piccolo spazio nel pomeriggio anche in autunno (anche se non si capisce bene la modalità) ma, fino ad allora, dovremo capire cosa ne sarà di Can e Sanem. I due si sono molto avvicinati in questi giorni ma proprio in un suo momento di fuga dal signor Can, Sanem è caduta lasciandosi sfuggire di mano anche la preziosa macchina fotografica non solo cara al suo capo ma utile per il servizio che si deve tenere prima che la location non sia più disponibile. I suoi colleghi temono che questo le costerà il posto e che Can la licenzierà ma solo oggi scopriremo quello che succederà davvero, quando la porta dell’ufficio di Can si aprirà e vedremo cosa si diranno e combineranno i due.

UN’ALTRA DELUSIONE PER LEYLA?

DayDreamer Le ali del sogno continuerà ad andare in onda per tutta la settimana puntando ancora sul rapporto tra i due protagonisti che, però, finirà di nuovo in maretta quando la tensione salirà per via del lavoro. Dall’altro lato abbiamo Aylin, pronta a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote a Can e alla dolce Sanem, ed Emre? Leyla è convinta che dopo le scuse e l’arrivo di un altro invito le cose tra loro possano cambiare a suo favore, ma sarà davvero così o rimarrà di nuovo delusa? Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio quando tutti i personaggi torneranno a tenerci compagnia tra giochi, scontri e tanti sentimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA