Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 27 settembre: Can e Sanem sui giornali

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO: ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 SETTEMBRE

Can e Sanem tornano in onda domenica 27 settembre, alle 16.20 su canale 5, con una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. La notizia del fidanzamento tra il Divit e Sanem ha ormai fatto il giro della città e Mevkibe è furiosa. La donna, infatti, non riesce a capire perchè la figlia le abbia tenuto nascosta una cosa così importante per la sua vita. Decisa a fare chiarezza sulla vita sentimentale della figlia, Mevkibe si presenta in agenzia per affrontare personalmente non solo Sanem, ma anche Can. Di fronte alla rabbia della donna, il Divit decide di reggere il gioco alla fidanzata facendo credere a Mevkibe che la storia pubblicata dai giornali non sia vera. Can e Sanem riescono così a convincere Mevkibe che quelle foto sono state modificate e che tra loro non c’è mai stato alcun gesto intimo. Mevkibe si tranquillizza, ma mette in guardia Can esortandolo a non mettere in difficoltà la sua famiglia.

CEYCEY IN DIFFICOLTA’: SANEM E CAN LO AIUTANO?

Can e Sanem, pur non volendo alimentare pettegolezzi per non mettere in difficoltà la famiglia di lei, non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. Sanem, pur essendo molto presa dalla sua storia d’amore, capisce che c’è qualcosa che non va in CeyCey. Quest’ultimo, così, si lascia andare e racconta all’amica di essere preoccupato per la nonna. Quest’ultima deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica, ma CeyCey ammette di non avere i soldi per pagare l’operazione. Sanem, così, gli consiglia di chiedere aiuto a Can. Nel frattempo, il Divit resta solo al ristorante con Ceyda. I due vengono pizzicati insieme dai paparazzi e le foto vengono vendute ai giornali. Can, così, si ritrova nuovamente sui giornali, ma stavolta non con la sua Sanem. Come reagirà quest’ultima di fronte alle foto del fidanzato con un’altra ragazza? Mevkibe si convincerà che, effettivamente, tra la figlia e il Divit non c’è niente?





