DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 29 luglio: Can e Sanem lontani, ma…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 29 LUGLIO

Guerra aperta tra Can e Sanem nella nuoa puntata di DayDreamer Le ali del sogno in onda oggi, mercoledì 29 luglio, alle 14.45 su Canale 5. Pur essendo totalmente innamorati l’uno dell’altra, Can e Sanem non riescono ancora a stare insieme. Il Divit si è ormai dichiarato e ha anche confessato al fratello Emre di amare Sanem la quale, pur ricambiando, ha deciso di fare un passo indietro sentendosi in colpa nei suoi confronti. Sanem, infatti, vorrebbe confessare tutta la verità a Can, ma Emre, con la complicità di Aylin, è riuscito a desistere Sanem dal suo intento. Nella puntata in onda oggi, però, nonostante sembrerebbe esserci una certa freddezza, Can e Sanem non fanno altro che cercarsi non riuscendo a stare lontani. Alla Fikri Harika continua la preparazione della campagna pubblicitaria con la sceneggiatura scritta dagli utenti del web. Sanem che sogna di scrivere un romanzo decide così di partecipare.

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, LEYLA CONFESSA DI ESSERE INNAMORATA DI EMRE

Emre teme che Sanem possa confessare tutta la verità a Can. Per convincerla a non farlo, Emre ricorda alla giovane il modo con cui Can ha chiuso la sua amicizia con Metin dopo anni facendole notare che non si farà scrupoli a fare lo stesso. Anche Leyla, esattamente come la sorella, sta vivendo un momento delicato non riuscendo a nascondere ciò che prova per Emre. Non potendo confessare a nessuno i suoi veri sentimenti decide di confessare tutto a Sanem che, nel firmare la sceneggiatura per lo spot pubblicitario, decide di usare uno pseudonomi. Aylin, nel frattempo, sente sempre più vicina la conquista del potere. La donna è ormai convinta di avere in mano il cuore di Emre e l’azienda, sicura che Can lascerà presto la Turchia. Ciò che, tuttavia, ignora è il vero sentimento di Emre che prova sempre più risentimento nei suoi confronti e appare infastidito dal suo atteggiamento di donna perfetta in tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA