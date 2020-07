DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 30 luglio: Sanem confessa la verità…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 30 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, giovedì 30 luglio, alle 14.45 su Canale 5 con una puntata in cui Can e Sanem continueranno a stare vicini e a punzecchiarsi dando vita a divertenti siparietti. Sanem, dopo aver detto a Can di non essere innamorata di lui e di non provare alcun interesse nei suoi confronti, si sta dedicando al lavoro coltivando il sogno di diventare una scrittrice. La sua sceneggiatura per lo spot pubblicitario dell’agenza dal titolo “DayDreamer” è stata scelta da Can e Deren, curiosi di conoscere l’autrice del capolavoro che ha colpito la loro attenzione. Sanm, però, non sembra pronta a raccontare la verità a tutti e solo CeyCey sa che, in realtà, a scriverla è stata proprio lei. Pur volendo mantenere il segreto, poco dopo, Sanem è costretta ad ammettere di essere l’autrice del copione e per lei comincia una nuova avventura accanto a Deren.

EMRE CONTRO AYLIN?

Lo staff della Fikri Harika è impegnato nella realizzazione del nuovo spot ispirato alla sceneggiatura scritta da Sanem che, dopo aver vinto il concorso, viene promossa anche ad “aspirante redattrice” ed è così costretta a trascorrere tanto tempo con Can che continua ad essere follemente innamorato di lei e si dice convinto che, prima o poi, tornerà da lui. Aylin, nel frattempo, fa di tutto per far saltare il nuovo progetto dell’agenzia rivale, ma stavolta è costretta a fare tutto da sola. Emre, infatti, sembra intenzionato a non appoggiare più i suoi loschi piani ed è concentrato su Sanem che potrebbe confessare la verità a Can da un momento all’altro. Leyla, infine, continua ad essere innamorata di Emre ma è sicura di non poter avere un futuro con lui mentre Muzzafer sogna un futuro da attore per rubare la scena a Osman.



