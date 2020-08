DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 31 agosto-5 settembre: Can e Sanem…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI DAL 31 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

Ed eccoci qua con l’inizio di una settimana che promette fuoco e fiamme per i protagonisti di DayDreamer Le Ali del Sogno. La serie turca continua a mietere successi e ascolti record ed è per questo che Mediaset ha deciso di andare controcorrente optando per la mancata pausa, almeno per adesso, piazzando Can e Sanem al sabato pomeriggio (il 5 settembre) e poi in prime time il 7 settembre. Il destino della serie sembra essere legato agli ascolti ma quello che è certo è che da oggi inizia una settimana lunga in compagnia dei protagonisti di DayDreamer Le Ali del Sogno che saranno alle prese con questo nuovo progetto che porterà tutti nel bosco tra giochi (senza esclusioni di colpi) e gelosie e, in particolare, Sanem e Can davanti ad una cena romantica ad un passo dal mare in solitaria. Come andranno le cose tra di loro?

CAN E SANEM VERSO LA PACE IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO?

Can e Sanem torneranno di nuovo “protagonisti” delle nuove puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno perché dopo tanti scontri e lacrime, finalmente i due avranno modo di parlare grazie al fatto che rimarranno chiusi in ascensore. I due avranno modo finalmente di dirsi qualcosa in più costretti in pochi metri e, alla fine della loro brutta avventura, Can andrà incontro a Sanem invitandola a rimanere a casa sua. Quando lei ha un incubo, lui le rimane accanto facendole un regalo speciale e così lei prova a ricambiare preparandogli la colazione fino a che la dura realtà non li riporterà con i piedi per terra. Intanto, anche CeyCey sembra pronto ad un primo appuntamento con Ayhan, tra loro le cose andranno meglio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA