DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 31 luglio: Emre allontana Aylin, Sanem…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO

Venerdì 31 luglio, alle 14.45 su Canale 5, torna l’appuntamento con Daydreamer Le ali del sogno. Nell’ultima puntata della settimana della soap opera turca che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir, Sanem e Can, complice il lavoro, torneranno nuovamente vicini. La giovane, pur avendo deciso di stare lontano dal fotografo nei confronti del quale continua ad avere un grandissimo senso di colpa non avendogli ancora raccontato la verità sul suo patto con Emre per estrometterlo della società, non riesce a stare lontana da lui. Dopo aver vinto il concorso con la sceneggiatura dal titolo “Daydreamer”, Sanem riceve l’incarico di organizzare il set e tutto ciò che è necessario per la realizzazione dello spot. Un incarico che la porta a trascorrere tantissimo tempo con Can il quale ne approfitta per non lasciarla mai sola. Per abbassare i costi, inoltre, la sorella di Leyla decide di organizzare il set nel quartiere in cui vive e tale scelta, naturalmente, dà vita ad una serie di pettegolezzi.

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, EMRE E AYLIN SEMPRE PIU’ LONTANI

Se Can e Sanem non riescono a stare lontani, Emre è diventato sempre più insofferente nei confronti di Aylin che continua a muovere le proprie pedine nella speranza di estromettere definitivamente Can dall’azienda. Anche senza l’aiuto di Emre, Aylin riesce così ad intromettersi negli affari della Fikri Harika mentre Emre si preoccupa soprattutto di non lasciare soli Can e Sanem, essendo ormai a conoscenza dell’amore che provano l’uno per l’altra. Muzzafer, nel frattempo, continua a sognare una carriera come quella di Osman che, oltre ad essere richiesto come attore e modello, è anche molto corteggiato dalle donne. In particolare, ad aver perso la testa per lui è la segretaria Gulitz per la quale, però, il macellaio non prova niente essendo follemente innamorato di Leyle che, tuttavia, continua a nutrire per lui solo un affetto fraterno essendosi innamorata di Emre.



