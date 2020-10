DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 31 ottobre: il nuovo profumo di Fabbri…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata 31 ottobre

E alla fine sembra proprio che DayDreamer Le Ali del Sogno andrà in onda a partire dalle 14.10 per un ulteriore cambio di programmazione. In un primo momento Mediaset aveva spostato Una Vita per poi rimetterla ma, alla fine, la soap spagnola rimarrà in panchina, e il pomeriggio di oggi sarà in compagnia dei turchi per ben due ore. Le cose per Sanem e Can sono davvero a rischio? Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Ceyda tornerà nell’ufficio di Can per rivelare che Fabbri è ponto a lanciare il suo profumo. A quel punto non c’è bisogno di dire che Sanem, presente durante la rivelazione, entrerà subito in crisi convinta che si venga a sapere che il profumo sia proprio il suo, quello che lei ha consegnato all’imprenditore per fargli ritirare la denuncia contro il suo promesso sposo. A casa di Can c’è una riunione per preparare il lancio del nuovo profumo della Red Mo-de prima che esca quello di Fabbri e a rovinare le cose ci pensa l’arrivo di Huma.

Proposta di matrimonio in arrivo per Sanem?

L’arrivo della madre di Divit e Can spinge quest’ultimo a lasciare la sua casa per andare al rifugio per non rimanere sotto il suo stesso tetto ma una volta lì ripensa alla sua infanzia guardando le foto che lo ritraggono insieme alla madre. In DayDreamer Le ali del Sogno le cose cambiano quando Sanem prova a dire a Can di aver venduto il suo profumo a Fabbri ma lui brucia le tappe e si lancia in una romantica proposta di matrimonio. In soccorso di Sanem, prima che sia troppo tardi, provano ad arrivare Leyla ed Emre. La giovane riuscirà a



