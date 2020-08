Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 6 giugno: Can e Sanem si lasciano?

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO: ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 AGOSTO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, giovedì 6 agosto, con una puntata in cui Can e Sanem, pur essendo perdutamente innamorati, torneranno a scontrarsi per una divergenza d’opinioni. Can, infatti, è pronto a raccontare a tutti di essersi fidanzato con Sanem, ma quest’ultima non è dello stesso parere. Avendo cominciato lo stage come redattrice e dovendosi occupare della pubblicità come sceneggiatrice e regista, teme che il fidanzato con Can possa scatenare strane voci sul suo conto. Can, così, decide di mantenere il segreto in agenzia, ma vorrebbe almeno che Sanem confessasse la verità ai genitori, sempre più sospettosi nei suoi confronti. Mentre i due discutono cercando di trovare una soluzione, Mevkibe e Nihat ascoltano la conversazione tra i due e pensano che la figlia abbia baciato di propria iniziativa il suo capo e, preouccupati, provano a trovare una soluzione per allontanarli.

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO, AYLIN METTE IN CRISI EMRE

Aylin è sempre più decisa a separare Can e Sanem i quali, pur avendo mille difficoltà, sembrano sempre più felici e innamorati. Non riuscendo a mettere Can contro Sanem da sola, Aylin pressa Emre affinchè la aiuti. Quest’ultimo, tuttavia, è ancora titubante temendo che una confessione di Sanm possa non solo allontanarlo dal fratello, ma anche fargli perdere l’agenzia se la cosa dovesse giungere alle orecchie del padre. Leyla, nel frattempo, dopo aver sorpreso con i propri occhi Emre consegnare una busta piena di soldi per corrompere un cliente, essendo innamorata di lui, decide di concedergli il beneficio del dubbio e cerca di autoconvincerci che il Divit non sia l’uomo senza scrupoli come molti credono. Mevkibe, infine, si arrabbia con Nihat che sembre essersi dimenticato del loro anniversario di matrimonio.



