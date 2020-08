Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 7 agosto: Can a casa di Sanem…

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO: ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 AGOSTO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, venerdì 7 agosto, per l’ultima puntata settimanale. Can e Sanem sono ormai fidanzati, ma la giovane continua a voler mantenere il segreto. Can, invece, è sempre più stanco di doversi nascondere, soprattutto dai genitori della fidanzata e cerca un modo per convincerla a svelare a tutti la verità. Nella puntata odierna, Sanem, in preda ad una crisi di nervi, si scaglia anche contro il fidanzato. Sanem deve scrivere il suo primo testo come copywriter, ma tutte le sue proposte vengono bocciate. Can cerca di starle vicino e di aiutarla, ma Sanem comincia ad avere il sospetto che il Divit stia facendo in modo di bocciare tutte le sue idee per costringerla a chiedere il suo aiuto in modo da poterla avere vicino. Un sospetto che spinge Sanem ad affrontare Can con cui ha poi un violento litigio. Deciso, tuttavia, a risolvere subito la situazione, Can si presenta quella sera stessa a casa della fidanzata.

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO: CAN A CASA DI SANEM, MA IL RITORNO DI MUZZAFER…

Per risolvere la situazione con Sanem, Can si presenta a casa sua nel giorno dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. Alla serata partecipa anche Muzzafer che, tornato dal servizio militare, chiede nuovamente a Sanem di sposarlo provocando una crisi isterica di Mevkibe che finisce per ingoiare che le aveva regalato Nihat. Can, così, accompagna la madre di Sanem immediatamente in ospedale. Alla fine della festa, nonostante la serata decisamente movimentata, Can cerca un confronto con Sanem a cui ribadisce di essere follemente innamorato di lei e tra i due torna nuovamente il sereno, ma fino a quando? Aylin, infatti, continua a tramare contro di loro per separarli mentre Emre, pur non volendo fare del male al fratello, temendo che Sanem possa raccontargli tutto, comincia a considerare l’idea di aiutare Aylin nel suo perfido piano.



