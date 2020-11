DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni 7 novembre: Leyla e Osman…

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi pomeriggio per l’ultimo sabato, almeno per adesso, di programmazione, visto che dal 14 novembre lascerà il posto ad Amici 2021. Ma cosa ne sarà di Can e Sanem in questi nuovi episodi in onda oggi e domani e come reagirà il pubblico quando scoprirà che la serie turca sabato prossimo si fermerà rimanendo in onda, almeno per il momento, solo alla domenica? Nella nuova puntata in onda oggi, 7 novembre, su Canale5, sembra proprio che al centro di tutto ci siano Lelyla e Osman. La bella sorella di Sanem ha deciso di chiudere con Emre, reo di continuare a farle del male con il suo comportamento e la sua vicinanza a Leyla, proprio per questo ha deciso di accettare il corteggiamento di Osman.

Emre pronto a fermare Leyla?

Nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno sarà proprio il bel macellaio a prendere la palla al balzo per chiedere la mano a Leyla presentandosi a casa sua per il fidanzamento ufficiale. La notizia arriverà fino ad Emre che, preso dal panico, correrà nel quartiere di Sanem per cercare di fermare la sua amata Leyla salvo poi fare di nuovo marcia indietro. Cosa ne sarà di lui a quel punto? Aylin potrebbe scoprire del suo colpo di testa e cercare di affrontarlo facendo del male alla sua amata e raccontando a Can tutto quello che ha fatto suo fratello in questi mesi per cercare di boicottarlo.



