DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Can e Sanem…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi pomeriggio per lanciare una nuova settimana insieme a Can e Sanem alla luce degli ultimi attriti. Alla fine la giovane ha deciso di rimanere in azienda e continuare il lavoro che tanto le piace ma questo vorrà dire fare i conti con la presenza di Can sempre e dovunque. Proprio questo porterà a nuovi attriti per via dei sentimenti che i due provano e che lei continua a tenere segreti e ben stretti per paura di quello che succederà quando la verità sui suoi sotterfugi con Emre verranno a galla. I due continueranno a discutere sulle bugie raccontate ma la loro visione rimarrà la stessa: Sanem vorrebbe dire la verità mentre Emre è ancora per il no. Presto comunque tutto verrà a galla ma fino ad allora, cosa ne sarà di Can e Sanem?

Can e Sanem di nuovo “al bacio”?

La giovane protagonista di DayDreamer Le Ali del Sogno sarà ancora al centro di nuovi scontri soprattutto perché si ritroverà sul set della nuova campagna pubblicitaria al fianco di Can. A salvare capra e cavoli quando tutto prenderà una piega inaspettata sarà ancora Osman. Il macellaio questa volta sarà chiamato a fare da modello risvegliando la gelosia di Leyla un po’ in crisi vedendo il suo eterno amico al centro dell’attenzione. Dall’altro lato ci saranno Sanem e Can di nuovo molto vicino così tanto da “dormire insieme” e ritagliarsi alcuni momenti romantici che, siamo sicuri, i fan apprezzeranno. Fino a dove si spingeranno questa volta? Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che i fan vivranno alcuni momenti clou che sicuramente non dimenticheranno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA