DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni dal 22 al 26 giugno: lite per Sanem e Can!

DAYDREAMER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 22 AL 26 GIUGNO

Ed eccoci qui pronti per una nuova settimana in compagnia di DayDreamer Le Ali del Sogno, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano dall’inizio del palinsesto estivo e che ci terrà compagnia fino al prossimo mese di settembre. I fan speravano di vedere raddoppiate le puntate proprio a partire da oggi con la “pausa” forzata de Il Segreto ma alla fine Mediaset ha optato per le repliche della soap spagnola e, quindi, un episodio singolo della serie turca. Ma cosa succederà quinti in questa settimana? Ancora una volta rimane al centro di tutto la conoscenza tra Sanem e Can. Adesso lui ha capito di essere l’Alatros che la giovane sta cercando ma lei non riesce ad aprire gli occhi soprattutto perché accecata dalle parole di Emre che l’ha convinta che suo fratello sia il cattivo, l’unico a voler prendere un lavoro importante solo per chiudere l’azienda di famiglia e lasciare tutti a casa.

CAN E SANEM ALLO SCONTRO?

Proprio per questo motivo le cose tra Can e Sanem continueranno a complicarsi nelle nuove puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno fino a che i due arriveranno a non parlarsi. Ad essere offesa sarà proprio la giovane collaboratrice e le cose sono destinate a peggiorare quando il suo capo scoprirà che Leyla è sua sorella. Le indagini sul pc hanno rivelato che l’email “spia” sono partite proprio dal suo computer e che, quindi, proprio lei potrebbe essere la talpa che tutti stanno cercando, adesso potrà fidarsi di Sanem quando scoprirà che le due sono sorelle e che quest’ultima ha nascosto la verità? Lo scontro è servito così come i momenti in cui i due saranno di nuovo vicini e complici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA