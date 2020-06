DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio: Aylin vincerà?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTE DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata che sarà l’inizio di una nuova settimana insieme in cui Can andrà incontro a perdite importanti e, soprattutto, dovrà lasciare l’associazione dei fotografi e tutto per colpa di Sanem. I fan sperano ancora di vedere insieme lei e Can ma a quanto pare le cose stanno per mettersi male e tutto perché le anticipazioni rivelano che le foto che Sanem ha rubato e ha fatto fare ad Emre finiranno nelle mani di Aylin che userà queste foto proprio per accusare il suo acerrimo nemico di plagio. Sarà questa l’accusa che finirà sul bancone degli esperti che, alla fine, opteranno per la sua esclusione dall’associazione, indovinate un po’ chi dovrà dare la notizia a Can? Sanem, questo è ovvio e a quel punto li vedremo di nuovo molto vicini, uniti contro Aylin oppure no?

CAN E SANEM AI FERRI CORTI IN DAYDREAMER?

Le tensioni e le cose terribili che succederanno in questa settimana in DayDreamer presto lascerà posto a qualcosa di interessante perché Sanem deciderà finalmente di alzare la testa minacciando Emre di dire tutta la verità a Can e di professargli anche il suo amore. Ma proprio quando deciderà di farlo presentandosi a casa si troverà davanti una brutta sorpresa, quale? Polen, ovvio. Can è fidanzato, lo sappiamo che lo avevate dimenticato, ma di certo il suo ritorno non farà altro che metterà Sanem in crisi. Cosa succederà a quel punto?



