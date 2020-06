DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio: Can perde tutto

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda lunedì per una nuova settimana in compagnia di Can e Sanem ma, soprattutto, di tutti i personaggi della serie turca che ormai sono entrati nel cuore del pubblico italiano. Con una media del 18% di share e gli ultimi picchi che hanno addirittura superato il 20%, Canale5 ha portato a casa un’altra gallina d’oro che ha il volto di Can Yaman che adesso tutti vorrebbero anche al Grande Fratello Vip firmato da Alfonso Signorini. Mentre continuiamo a sognare l’arrivo del turco in un reality italiano, non ci rimane che capire cosa succederà la prossima settimana in DayDreamer Le Ali del Sogno visto che il piano di Emre e Aylin continua e che questa volta Sanem potrebbe davvero averla combinata grossa.

CAN PERDE TUTTO PER COLPA DI SANEM?

Al centro di tutto ci sono le foto che la bella assistente ha rubato dall’ufficio di Can per spingere Emre a fotografarle e conservale. Quelle stesse foto finiranno nelle mani di Aylin che le ruberà dal telefono del fidanzato solo per usarle contro il suo rivale complicando le cose in Daydreamer Le Ali del Sogno. A quel punto i giochi sono fatti e mentre Emre discuterà di brutto con la sua dolce metà, Can finirà nei guai perdendo il suo posto tra i fotografi per vie delle accuse di plagio che gli pioveranno addosso proprio per via di quelle foto. Come reagirà a quel punto Sanem consapevole che la colpa è proprio sua e cosa farà Emre quando scoprirà che Aylin ha rubato quelle foto per punire il fratello?



