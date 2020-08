DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni dal 3 al 7 agosto: Can e Sanem fidanzati?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 3 AL 7 AGOSTO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi per quello che sarà l’inizio di una nuova settimana insieme, l’ultima prima delle vacanze di Ferragosto. La serie turca si fermerà proprio a partire da lunedì prossima per una settimana intera lasciando Can e Sanem alle prese con il loro complicato amore in cui tutti sembrano remargli contro, per un motivo o per un altro. Dopo la dichiarazione d’amore di Can e l’ennesima fuga di Sanem, quest’ultima è tornata alla carica rivelando finalmente al suo capo di amarlo. I due ci hanno regalato un bacio epico e da oggi riprenderemo proprio da lì, dal momento in cui hanno deciso di vivere il loro amore, cosa faranno adesso con gli altri su lavoro e nella vita di tutti i giorni? Can ha già rivelato la verità al fratello Emre e lo stesso ha fatto Sanem con Leyla, chi altri lo scoprirà in questa settimana?

CAN VUOLE PARLARE CON I GENITORI DI SANEM MA…

Inutile dire che nel rispetto delle tradizioni, nelle nuove puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno in onda dal 3 al 7 agosto, Can proverà a convincere Sanem che dovranno parlare con i suoi genitori per fare le cose per bene ma lei sembrerà contraria e inizierà a lanciarsi nelle sue continue fughe che porteranno a nuove discussioni. Dall’altro canto, invece, i genitori di Sanem sembrano convinti che il malessere della loro bambina sia dovuto proprio al signor Can che, magari, l’ha aiutata a pagare il debito ma a quale prezzo? Proprio per questo inviteranno la figlia a stare lontana dal suo capo… ma come riuscirà a farlo?



