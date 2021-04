DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni doppia puntata 14 aprile: arriva il bacio?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni doppia puntata oggi, 14 aprile

Doppia puntata oggi, 14 aprile, di DayDreamer Le ali del sogno. Can e Sanem andranno in scena sia al pomeriggio che in prime time portando sullo schermo un grande passato avanti nella loro storia d’amore intrattenendo il pubblico con una puntata xxl che sicuramente piacerà ai fan. Ancora una volta i due saranno vicini e sempre lontani mentre i loro sentimenti diventano sempre più difficili da gestire. I due si troveranno a cena fuori con Leyla ed Emre che stentano a vedere quanto i due siano cambiati ma forse perché saranno impegnati ad occuparsi della gelosia. Quando Leyla incontrerà proprio il suo vecchio insegnante di canto, Emre perderà le staffe. Ferit sembra molto legato alla moglie e si lancia in continue lusinghe e questo lo spinge a seguire Leyla in tutti i passaggi di questa sua nuova missione per provare a tenere sotto controllo il pretendente, ma sarà davvero così facile?

Daydreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del sogno, Can e Sanem hanno deciso di definirsi vicini e questo vuole dire che se una volta hanno tirato per le lunghe il fatto di essere amici per poi finire come due fidanzati e promessi sposi, anche questa volta il collo dei fan si allungherà e non poco. A fare da collante ci pensa il famoso test in cui i due hanno rivelato quelli che sono i loro partner ideali e le caratteristiche che devono avere. Can e Sanem si ostinano a mostrarsi quindi diversi per accontentare l’altro e se la bella scrittrice decide di darsi alla ginnastica e al fitness, lui arriva addirittura a cambiare look tornando un po’ quello di un tempo. A peggiorare la situazione ci sono Emre e Leyla. I due hann0 deciso di darsi alla musica ma proprio quando si presentano nello studio di registrazione per il loro brano finiscono per incontrare Ferit, il vecchio maestro di musica della bella sorella di Leyla. A quel punto il Divit non può far altro che notare il suo interesse per lei e questo scatena la sua gelosia.

