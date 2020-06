DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 10 giugno: il nuovo Can Yaman

Pubblicità

DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI DI OGGI, 10 GIUGNO

Il momento che tutti attendevano è arrivato: da oggi prenderà il via DayDreamer – Le ali del sogno, la nuova serie turca che, come promesso da Mediaset lo scorso anno, avrà come protagonista Can Yaman. Dopo il successo di Bitter Sweet Ingredienti d’Amore, l’attore turco oggi tornerà ad occupare il pomeriggio di Canale5 a partire dalle 14.45 prendendo il posto di Uomini e donne che si è concluso ieri con le scelte di Sara e Carlo. Ma qual è la trama e quali i protagonisti della nuova DayDreamer – Le ali del sogno? Questa volta al fianco di Can Yaman non ci sarà Ozge Gurel (la coppia in queste settimane è insieme sul set di una serie nuova di zecca) ma Demet Özdemir, quelli che per molti è addirittura stata la sua fidanzata (notizia mai confermata dai diretti interessati). Sarà l’allegra accoppiata a regalarci la commedia estiva turca in questo momento in cui tutti sono alla ricerca di un po’ di leggerezza e di risate.

DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO, I SUOI PROTAGONISTI

Can Yaman in DayDreamer – Le ali del sogno veste ora i panni del fotografo di talento Can Divit, rampollo dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura e poco stare negli uffici dell’azienda di famiglia almeno fino a che non è costretto a farvi ritorno. Al suo fianco ci sarà il contabile e fratello Emre, serio e dedito al lavoro e sarà la loro storia ad intrecciarsi con quella di Sanem, la giovane che arriverà in azienda dopo un colloquio di lavoro forzato e voluto dalla madre pronta a darla in sposa (per finta) ad un ragazzo del quartiere. Sanem Aydın (Demet Özdemir) sogna di scrittrice e trasferirsi alle Galapagos ma quando scopre che potrebbe presto rinunciare alla sua libertà sposandosi con un ragazzo che non ama, decide di mettersi a lavoro nell’azienda in cui anche la sorella lavora.



