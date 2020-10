DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 10 ottobre: Can e Samen…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 10 OTTOBRE

I pettegolezzi nel quartiere continueranno a tenere banco condizionando anche quello che vedremo oggi, 10 ottobre, nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno. La serie turca continuerà ad andare in onda al pomeriggio in attesa della fine de Il Segreto prendendo poi il suo posto e dando via a quella che potrebbe essere una vera e propria invasione turca. Ma cosa vedremo nella maxi puntata di oggi pomeriggio di DayDreamer? Ancora una volta toccherà a Can e Sanem farci sognare quando la giovane porterà il suo fidanzato in un posto a lei tanto caro, il posto in cui si rifugiava per scrivere, e in cui ha scritto una lettera dedicata al suo futuro amore che viene descritto proprio come il suo Can. I due ci regaleranno nuovi momenti romantici ma nel quartiere le voci si rincorrono e la possibile proposta del Divit viene presto messa in dubbio anche dalla futura suocera.

LEYLA TORNA A LAVORO, COME REAGIRA’ EMRE?

Intanto, in DayDreamer Le Ali del Sogno c’è chi continua a soffrire ovvero Leyla che, nonostante quanto sia successo con Emre, torna comunque al lavoro, e viene convinta da Can a restarci almeno una settimana per occuparsi della nuova campagna pubblicitaria. Tra loro potrà cambiare qualcosa oppure no? Il giovane Divit è ancora sotto lo scacco di Aylin che lo ha minacciato di mostrare il suo vero volto a Can rovinando per sempre il loro rapporto e questo lo spinge a stare lontano da Lelyla, ma adesso che anche lei sarà di nuovo a lavoro, riuscirà a mantenere la sua promessa? Intanto all’orizzonte riecco Fabbri…



