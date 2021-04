Daydreamer Le ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 12 aprile: Sanem dubita di Can!

Daydreamer Le ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 12 aprile

DayDreamer Le ali del sogno torna in onda oggi pomeriggio, 12 aprile, con una nuova puntata in cui Can e Sanem continuerà a giocare con i loro sguardi, le parole e le frecciatine che tengono incollato il pubblico davanti allo schermo. La situazione non cambia per loro e anche dopo che si sono scambiati i loro oggetti rubati. I due continuano ad essere sempre molto vicini ma adesso Sanem è di nuovo in crisi perché continua a pensare e ripensare a quello che Can vuole davvero convinta che per via della sua vita da marinaio non riuscirà mai ad abituarsi ad una vita in un quartiere e, magari, in famiglia. Dal canto suo Can ha già dimostrato abbastanza però non vuole mollare così come non mollerà Emre con la sua stramba idea di darsi alla musica. Cosa ne sarà di loro adesso che vogliono voltare pagina?

Daydreamer Le ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno a mettere in crisi la coppia di protagonisti è un test sul proprio partner ideale. Entrambi sanno bene che i fogli compilati sono in mano a CeyCey e la curiosità non li lascia in pace. Proprio per questo Can, appena il suo ex dipendente si allontana, si fionda sui fogli e legge le risposte di Sanem e quest’ultima fa la stessa cosa un attimo tempo appena ne ha l’occasione e non ci vuole poi molto a capire che i due stanno parlando dell’altro. La loro sintonia è unica così come i sentimenti che li legano ma a rovinare la romantica, possibile, atmosfera, arriva una brutta notizia: qualcuno ha denunciato la loro società per via di una reazione allergica alle creme. Mentre Deren e Sanem vanno subito in crisi, Can si informa sul soggetto che ha sporto denuncia e lo raggiunge insieme a Mihriban per scoprire la verità. Sullo sfondo continua a muovere i suoi tentacoli ancora Ygit nonostante l’invito di Huma a lasciar perdere tutto e andare via. Emre e Leyla pensano ad una vacanza per il padre di quest’ultima dopo quello che è successo…

