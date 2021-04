DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 16 aprile: Nihat dice no!

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni oggi, 16 aprile

Saranno di nuovo i genitori ad ostacolare l’amore di Can e Sanem in DayDreamer Le ali del sogno? Dopo lunghe peripezie i due finalmente si sono lasciati alle spalle un anno difficile in cui hanno vissuto lontano e senza notizie l’uno dell’altro, dal momento in cui non si sono rivolti la parola sul molo a diventare ‘vicini’ il passo è stato lungo e importante ma non senza risate da parte del pubblico che continua a seguirli e che adesso dovrà prepararsi a dirgli addio. Can e Sanem sono finalmente tornati insieme ma adesso dovranno mettere tutti i pezzi del puzzle al proprio posto. I loro colleghi sono contenti per il risultato ottenuto ma Mevkibe sembra davvero poco propensa a rivedere sua figlia al fianco dell’uomo che l’ha fatta soffrire, come andranno quindi le cose tra loro?

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, la dolce Sanem ha reso il suo Albatros finalmente libero riuscendo a ricomprare la sua barca. Adesso Can potrà spiccare il volo ma, a quanto pare, l’unica cosa che gli interessa è rimanere solo con Sanem e finalmente tornare a baciarla. Il loro bacio sancisce di fatto la conferma del loro ritorno ad un rapporto tra due fidanzati e, magari, già pronti per le nozze tanto rimandate ma prima dovranno affrontare di nuovo l’incubo delle loro famiglie. Nihat non solo non sospetta niente ma, al momento, sembra molto concentrato su Emre e Leyla. I due hanno lasciato i loro rispettivi lavori per lanciarsi nel mondo della musica sfruttando le doti della giovane figlia ma questo nuovo lavoro non piace al padre che non si trova d’accordo su questa loro decisione e decide di affrontarli. Sullo sfondo rimane la follia di CeyCey.

Un altro segreto per CeyCey

Il giovane amico di Sanem non solo non riesce a trattenere la felicità pensando alla nuova pubblicità che sta prendendo forma e che rappresenterà un nuovo inizio per la loro società, ma si ritrova nuovamente a fare i conti con un segreto da mantenere quando assiste al bacio tra Can e Sanem. Non è la prima volta che succede e chi ha seguito la serie lo sa bene così come è a conoscenza di quello che succede al giovane quando si tratta di dover tacere su una cosa del genere. Come finirà adesso e quando verrà a galla la verità in modo tale da rendere Ceycey un uomo finalmente libero?

