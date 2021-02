DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 18 febbraio: il diario di Sanem…

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni oggi, 18 febbraio

Tutto è pronto per la svolta in DayDreamer Le Ali del Sogno che oggi tornerà in onda con una puntata importante in cui Ygit continuerà ad insistere per riuscire a pubblicare il diario di Sanem ma lei dirà ancora no perché non lo farà mai senza il consenso di Can. A quanto pare il fotografo non si è ancora pronunciato sulla questione e il fatto che la sua fidanzata voglia pubblicare i dettagli intimi della loro relazione non lo fa proprio impazzire e allora cosa succederà nella nuova puntata della serie turca? Sembra che Ygit busserà alla sua parte per avere una risposta ma davanti all’ennesimo no si offrirà lui stesso di trovare Can e provare a parlare con lui magari provando a chiarire i loro ultimi dissapori. Cosa farà a quel punto la giovane Sanem? Come risponderà all’ennesima proposta del suo editore o quasi? Siamo sicuri che molto dipenderà da Can ma rimettere faccia a faccia il fotografo e il suo rivale in amore, sarà una bella idea?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nell’ultima puntata di DayDreamer Le ali del sogno i colpi di scena non sono mancati. Can ha deciso di aiutare la sua Sanem, magari tenendola lontana dalle tentazioni, organizzando per lei un’atmosfera da sogno nel rifugio e invitandola proprio a rimanere lì per qualche ora proprio per trovare la giusta concentrazione e finire il suo libro ma la bella Sanem non riesce proprio a farlo e questo la spinge verso una decisione difficile e complicata ovvero quella di chiamare Ygit e rinunciare a scrivere il suo libro perché non riuscirà mai a finire in tempo. E’ proprio parlando con lui che pensa per un attimo che la soluzione giusta possa essere quella di pubblicare il diario in cui in questi mesi ha annotato tutte le sue emozioni e le peripezie della sua storia con Can ma a quel punto lo scoglio da superare potrebbe essere proprio quello di consultare e chiedere il permesso al suo fidanzato. Nel frattempo, CeyCey, in versione ninja, si intrufola nella casa di Ygit per riuscire a portare a casa le prove della sua malafede e allontanare così la sua amica da lui, ci riuscirà davvero?

Leyla ed Emre in viaggio di nozze e Sanem sempre più sola..

Lelyla ed Emre lasciano la città per partire per il loro viaggio di nozze e questo rende Sanem ancora più sola dopo la partenza di Ayhan, riuscirà ugualmente a venire fuori dai guai adesso che rimarrà da sola? Can prova ad andarle incontro organizzandole un incontro con un amico editore ma quando scopre che è stato lui a darle una mano si infuria e prima lascia l’appuntamento e poi affronta il suo fidanzato che, a quel punto, non può far altro che ammettere tutto. Cosa succederà adesso tra i due? Davvero Sanem non perdonerà Can o forse per ripicca deciderà di pubblicare il suo diario?



