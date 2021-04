DayDreamer  Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 20 aprile: Can e Sanem in viaggio?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni oggi, 20 aprile

DayDreamer Le ali del sogno torna in onda anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui Can e Sanem sembrano pronti a prendere il largo e questa volta non da separati ma vicini e più innamorati che mai. Prenderà il via proprio da qui la nuova puntata della serie turca che si avvia verso il gran finale previsto, salvo cambiamenti, proprio il mese prossimo. La storia di Can e Sanem avrà davvero il suo lieto fine oppure no? Al momento sembra proprio che le cose siano destinate a peggiorare proprio perché Sanem annuncia ai suoi genitori di voler andare via in barca per due anni per fare il giro del mondo insieme al suo ritrovato fidanzato e a quel punto Nihat arriverà a minacciarla di diseredarla se non smetterà di inseguire questo sogno pericoloso. I suoi genitori hanno paura che possa accadere il peggio alla figlia ma lei sembra ormai pronta a seguire il suo destino. Chi conosce le anticipazioni della serie sa bene che presto la giovane scrittrice tornerà a soffrire per via di quello che succederà proprio al suo amato signor Can.

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 19 aprile: Leyla vuole mollare

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del Sogno, Can e Sanem sono tornati insieme per la felicità di tutti, almeno gli amici e i loro fratelli. I due tornano finalmente a sognare un futuro insieme riprendendo i vecchi progetti che hanno messo in pausa ormai un anno fa. La prima cosa è prendere la barca, che proprio Sanem è riuscita a ricomprare per Can, e fare il giro del mondo arrivando fino alle Galapagos realizzando così il loro sogno, quello che ha aperto la serie, quando Sanem era ancora una giovane a lavoro nel negozio dei suoi genitori sognando mondi lontani. La notizia del loro ritorno insieme si scontra con la paura e le intenzioni di Nihat e sua moglie. Proprio l’uomo non ha intenzione di vedere soffrire la figlia e quindi si oppone con un categorico no che fa soffrire Sanem.

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 16 aprile: Nihat dice no!

Dall’altro lato c’è la madre che non se la sente di rovinare ancora i suoi sogni ma è pronta a fare del male a Can se lui ne farà a sua figlia. Sulla testa dei giovani protagonisti della serie piove una proposta importante, un colosso internazionale vuole comprare la formula e i diritti delle creme di Sanem per venderle in tutto il mondo. Quale sarà la risposta di Sanem a questa proposta? Forse questa sarà la cosa che cambierà la sua vita e le permetterà di iniziare questo viaggio al fianco di Can nonostante tutto?

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 15 aprile: Can e Sanem fidanzati!

© RIPRODUZIONE RISERVATA