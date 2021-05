DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 25 maggio: Sanem perde la memoria?

DayDreamer le ali del sogno, anticipazioni oggi, 25 maggio

“DayDreamer – Le ali del sogno” torna in onda oggi, martedì 25 maggio, con una delle ultime puntate. Venerdì la serie turca con Can Yaman concluderà la sua corsa per poi lasciare spazio ad altri protagonisti e un’altra storia d’amore ma fino allora dovremo cercare di capire come andrà a finire per Can e Sanem. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che per loro ci sono altre novità all’orizzonte e, in particolare, toccherà proprio alla piccola scrittrice far tremare il cuore del suo fotografo quando, durante le consegne che sta facendo a bordo del suo motorino, lo vede e cade a terra. A quel punto è lui a correre in suo aiuto ma quando lei si rialza sembra aver dimenticato tutto ma, soprattutto, il suo Can. Sarà solo un modo per farlo tornare in sé o davvero questo sarà un altro colpo duro che i fan dovranno sopportare in attesa del finale? Intanto Can ripensa alle parole di Mihriban sul suo rapporto con lei, forse non è davvero tutto finito come credono.

DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 21 maggio: Sanem gelosa di Ayca

DayDreamer – Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Daydreamer – Le ali del sogno”, tra Can e Sanem è ancora successo di tutto. I due continuano a tenere il pubblico incollato allo schermo. La bella scrittrice si è detta stufa di dover continuare a rincorrere il suo promesso sposo e così anche quando Can si presenta all’emporio per riportarla in azienda al suo fianco, lei dice di no. A quel punto decide di concentrarsi proprio sugli affari di famiglia e per non pensare all’amore si concentra su alcune proposte che potrebbero far fiorire la loro economia. Sanem ne parla con il padre Nihat che si è già espresso sulla vita della figlia sicuro che non possa avere il futuro che merita rimanendo a lavorare con lui. Sanem non sembra interessata al suo futuro per adesso e così decide di mettere insieme un servizio di consegne a domicilio legato. Sarà questo che le permetterà di rivedere Can e riavvicinarsi a lui? Dall’altra parte Can si confida con Mirihban pronta a spingerlo a pensare bene al da farsi perché sicuramente la sua storia con Sanem non è finita, anzi, e dovrà cercare di trovare presto una soluzione prima che sia troppo tardi. La prova arriva poco dopo quando il fotografo reagisce molto freddamente alle avance di Ayca con la quale stava organizzando un lancio in paracadute… Quando uscirà di scena la presunta rivale?

LEGGI ANCHE:

DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 19 maggio: Can ha un'idea per...DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 18 maggio: notte insieme per..

© RIPRODUZIONE RISERVATA