DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 26 maggio: Can rincorre Sanem…

DayDreamer le ali del sogno, anticipazioni oggi, 26 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 26 maggio, di “DayDreamer – Le ali del sogno” la presenza di Sanem al party rovina i piani di Layca, perché tutti i presenti sono concentrati sulla scrittrice e sono ben felici di potere festeggiare con lei il successo della campagna vincente WomanInArt che ha risollevato le sorti dell’agenzia. Sanem è molto imbarazzata e vorrebbe solo andare via: per fortuna riceve la chiamata di sua madre Mevkibe che le chiede di rientrare immediatamente a casa, così si incammina verso l’uscita della villa. Can, però, la rincorre e le dice quello che lei assolutamente non si aspetta: non ricorda nulla del loro passato insieme ma in queste settimane ha comunque capito di amarla al di là dei ricordi, quindi è pronto per tornare con lei se la scrittrice ancora lo vuole. Ovviamente Sanem, non aspetta altro poiché, anche se ha tentato di cancellarlo dal suo cuore, lo ama ancora con tutta se stessa. Quindi risponde di sì e i due si baciano teneramente, mentre Ayca assiste da lontano alla sua sconfitta.

DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 25 maggio: Sanem perde la memoria?

DayDreamer – Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Daydreamer – Le ali del sogno”, Sanem ha accettato di fare delle consegne per il negozio del padre, così da non avere il tempo di pensare alla sua situazione sentimentale. Mentre sta andando in scooter verso il luogo dove si incontrava sempre con Can ma, nell’avvicinarsi al luogo e vedere il Divit, ha un incidente e cade dallo scooter. Can la soccorre subito ma Sanem dice di non sapere chi sia, per fargli provare lo stesso dolore che ha sentito lei in tutte quelle settimane. Intanto alla Fikri Harika tutti i dipendenti sono in ansia perché a breve arriverà la risposta dell’azienda del Sig. Nasim che dirà quale delle due campagne è la vincitrice della sfida. Can dice a tutti di restare calmi perché andrà bene, ma si vede che in fin dei conti la sua mente è altrove e non gli interessa l’esito della gara. Più tardi Ayca arriva in ufficio per comunicare che la campagna pubblicitaria è stata affidata alla Fikri Harika e tutti festeggiano tranne Can. La nipote di Nasim li invita tutti al party di quella sera per festeggiare la vittoria ed Emre dice a Can che dovrebbe invitare personalmente Sanem alla festa. Così il ragazzo si reca al negozio di Nihat per invitarla ma la ragazza rifiuta di presenziare.

DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 21 maggio: Sanem gelosa di Ayca

Can resta molto male per il rifiuto di Sanem e si lamenta con il fratello, dicendo che la sua ex fidanzata non è di aiuto per nessuno con questo atteggiamento. Quella sera tutti si preparano per prendere parte all’evento e Leyla prova fino all’ultimo minuto di convincere la sorella ma senza successo. Tuttavia CeyCey ha un’idea geniale per convincerla a prendere parte alla serata. Così incarica una sua conoscente di chiamare il negozio di Nihat e fa un grande ordine di merce chiedendo che tutto venga immediatamente consegnato a domicilio: l’indirizzo è proprio quello della festa ma ovviamente Sanem non lo sa. Così, felice di avere un impegno proprio quando gli altri partecipano all’evento, parte immediatamente con lo scooter per raggiungere l’indirizzo indicato. Intanto Deren, Muzo e CeyCey si sono resi immediatamente conto che Layca ha intenzione di provarci con Can e per riuscire nel suo scopo ha scelto un abbigliamento molto provocante e flirta spudoratamente con lui. Proprio in quel momento arriva Sanem che non è certo vestita in modo adeguato per una festa così importante. CeyCey, però, ha un piano anche per far fronte a questo: che cosa avrà in mente?

LEGGI ANCHE:

DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 19 maggio: Can ha un'idea per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA