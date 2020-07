DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 28 luglio: Sanem in crisi per…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 28 LUGLIO

Come riprendersi dalla splendida puntata di ieri di DayDreamer Le Ali del Sogno? Facile, guardare subito l’altra quella in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45. Can ha usato la scusa della macchina fotografica rotta per tenere con sé Sanem prima facendole vedere come riesce a riparare il suo adorato strumento e poi portandola in una villa in cui sente la voce di Instabul o, almeno, la sentiva un tempo prima di avere nelle orecchie e negli occhi solo lei, la sua amata Sanem. Una dichiarazione d’amore ha travolto la giovane che ha ammesso di aver paura ma ha preso tempo per rispondere alle sue parole prima di scappare in casa. Oggi la vedremo rifugiarsi proprio dalla sua amica per rivelarle della bellissima dichiarazione d’amore ricevuta ma anche della paura che ancora la attanaglia per il segreto che continua a nascondergli. Proprio per questo, nelle nuove puntate della serie turca, la vedremo chiedere a gran voce ad Emre di dire la verità a Can ed essere finalmente libera di amarlo. Quale sarà la risposta del signor Divit?

LEYLA GELOSA DI OSMAN IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO?

Proprio parlando di lui non possiamo non parlare di Leyla. La giovane sorella di Sanem ha un debole per il suo capo ma è già rimasta scottata una volta, lo farà ancora? Una speranza è arrivata proprio con la puntata di ieri di DayDreamer Le Ali del Sogno in cui l’abbiamo vista sorridere in modo strano e guardare con occhi diversi il bell’Osman. Il macellaio la ama da quando erano piccoli ma non ha mai avuto modo di rivelarle i suoi sentimenti, le cose cambieranno adesso? Leyla è gelosa di lui e questo potrebbe spingerla a rivedere le sue priorità, c’è un nuovo triangolo che ci aspetta all’orizzonte?



© RIPRODUZIONE RISERVATA