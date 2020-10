DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 3 ottobre: Aylin ricatta Emre…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 3 OTTOBRE

DayDreamer Le ali del sogno tornerà in onda anche oggi, 3 ottobre, per il consueto appuntamento del fine settimana che tutti i fan continuano ad attendere e sperare. Mediaset a riguardo spesso cambia idea a volte cancellando la puntata della domenica e a volte rimettendola un attimo dopo, ma quello che è certo è che oggi, dalle 14.45, andrà in onda una puntata xxl di DayDreamer Le Ali del Sogno in cui i momenti ilari e allegri si alterneranno a nuove lacrime e questa volta non saranno quelle di Sanem. Le anticipazioni della serie turca rivelano che i problemi all’orizzonte sono tutti per Leyla. Ancora una volta a mettere i bastoni tra le ruote alle due sorelle sarà proprio Aylin. La giovane non vuole arrendersi e non vuole mollare la presa su Emre e così quando vedrà il suo fidanzato baciare la sua assistente, darà di matto minacciandolo di rovinarlo raccontando a Can tutte le sue manovre. Per non rovinare il suo rapporto con il fratello dopo la pace ritrovata, Emre deciderà di chiudere con Leyla lasciandola disperata e in lacrime e con Osman al suo fianco.

CAN E SANEM FINALMENTE FELICI “UFFICIALMENTE”

Dall’altro lato ci sono Can e Sanem. I due sono tornati insieme e a stento hanno ripreso una sconvolta Mevkibe convinta che sua figlia e il suo capo avessero una relazione, ma nella puntata di oggi di DayDreamer Le Ali del Sogno, finalmente i due avranno modo di gridare ai sette venti che loro due stanno insieme e i primi con i quali lo faranno saranno i loro colleghi arrivando mano nella mano in ufficio e spazzando via di colpo tutti i pettegolezzi. Anche i genitori di Sanem presto dovranno fare i conti con quello che è successo tra loro, come reagiranno a quel punto dopo tutti i pettegolezzi dei giorni scorsi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA