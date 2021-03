DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 30 marzo: chi ha preso l’anello?

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 30 marzo

Nella puntata di oggi, 30 marzo, di DayDreamer Le ali del sogno, l’indomani mattina dopo la festa, quando Sanem si sveglia e partecipa ad una riunione si rende conto di non aver più attorno al collo, l’anello a cui tiene tanto. La ragazza sarà così disperata che lo cercherà ovunque sotto lo sguardo divertito di Can. Infatti mentre i ragazzi continueranno a lavorare su un nuovo progetto, Sanem inizierà a mettere a soqquadro tutta la casa con la speranza di ritrovare l’anello che gli aveva regalato Can prima della loro separazione. Purtroppo le sue ricerche risulteranno essere vane, anche Can le chiederà se per caso stesse cercando qualcosa e lei con una faccia spiritosa per non fargli capire nulla, gli farà capire che poi non era così importante ciò che non trovava più. Intanto i ragazzi dell’agenzia arrivano a decidere che sia fondamentale lanciare sul mercato la crema di Sanem, per questo motivo è necessario creare un’ottima campagna pubblicitaria. Gli attori della campagna saranno gli stessi dipendenti della Friki Harika.

Nel frattempo la vicinanza di Huma inizia a condizionare Mekvibe, quest’ultima farà dei cambiamenti non indifferenti sia al suo guardaroba che al suo aspetto, tanto che Nihat non rivedrà più in lei la sua adorata moglie.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno, Deren è strafelice adesso che Can e Sanem sono diventati di nuovo soci. Presa dalla felicità la giovane pubblicitaria, coinvolge tutti i dipendenti della Friki Harika a festeggiare questa importantissima novità, e per questo motivo organizza una festa alla tenuta della Signora Mihiriban. La festa si rivelerà un vero successo e tutti saranno contenti di vedere sia Can che Sanem di nuovo in piena armonia. Alla festa organizzata da Deren, l’unico a non essere stato invitato è Yigit che nel frattempo continua a tramare con Cemal, per cercare di distruggere sia la Friki Harika che la stessa povera Sanem.

Dopo l’uscita in barca, Sanem riconosce che qualcosa in lei sia cambiato, per questo pensa di dare un’ulteriore possibilità al suo ex fidanzato. Terminato il party, quando tutti si sono ritirati, Sanem e Can rimangono da soli in giardino e cominciano ad affrontare argomenti molto seri, infatti la Aydin vuole che il suo socio si impegni al massimo nel suo ruolo, sperando che non ci siano ulteriori attriti che potrebbero rovinare l’armonia venutasi a creare.

Vista la piega che stava prendendo il discorso, Can per evitare una nuova discussione con la sua amata, dà la buona notte a Sanem e si avvia verso la sua camera, anche se qualcosa lo istiga a tornare sui suoi passi. Infatti Can riconosce di voler trascorrere molto più tempo con Sanem, e di chiarire ancora una volta le sue intenzioni.

Ritornando alla tenuta Can troverà Sanem addormentata sulla poltrona dove l’aveva lasciata e quando cercherà un contatto con lei, scoprirà il segreto della scrittrice.

La giovane continua a portare al collo, l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato prima di lasciarla, questo gli farà capire che Sanem non ha mai dimenticato il loro amore, anche se lei cerca di far credere il contrario per non far vedere che soffre ancora moltissimo per la loro separazione. Spinto dalla curiosità Can decide di sfilare con molta delicatezza la collana con l’anello che Sanem porta al collo, così da vedere quale sarà la sua reazione appena si accorgerà di non averlo più addosso.

