Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni, oggi 5 agosto: Emre e Leyla insieme, ma..

Le emozioni di Daydreamer Le ali del sogno continuano anche oggi, mercoledì 5 agosto. Can Yaman e Demet Özdemir torneranno a far sognare il pubblico di Canale 5 interpretando Can e Sanem che, dopo un inizio abbastanza burrascoso, si sono innamorati e stanno ufficialmente insieme anche se continuano a nasconderlo a tutti. Sempre più presa da Can, Sanem si sta impegnando molto anche nello stage per diventare una redattrice, ma allo stesso tempo deve occuparsi anche della pubblicità di cui è sceneggiatrice e regista. Le protagoniste dello spot sono delle modelle russe incredibilmente belle. Gelose della loro presenza e temendo che Can possa interessarsi a loro, con la complicità di Melahat riesce a renderle inguardabili diventando così lei stessa la protagonista dello spot insieme a Deren, Ayhan e Aylin. Sanem, tuttavia, deve fare i conti anche con le continue intromissioni dei suoi genitori nella sua vita, sempre più convinti che abbia preso una sbandata per Can e che quest’ultimo la stia prendendo in giro.

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO: EMRE E LEYLA INSIEME?

I problemi di cuore di Leyla, invece, non sono ancora finiti. Nonostante continui ad essere corteggiata da Osman, la sorella di Sanem ha occhi solo per Emre per il quale fa tutto ciò che le chiede. Il fratello di Can, timoroso che Sanem possa raccontare al fotografo tutta la verità sul suo piano di estrometterlo dall’azienda, annuncia così a Leyla di essere in procinto di firmare un importante accordo con un cliente che porterà nuovi fondi all’azienda. Per festeggiare, Emre invita Leyla a pranzo fuori. La sorella di Sanem, però, giunta al ristorante, riceve un’amara sorpresa scoprendo, forse, la vera natura di Emre, beccato dalla sua assistente mentre consegna una busta piena di soldi per ottenere l’incarico. Aylin, invece, è sempre più decisa a separare Can e Sanem e, dopo aver inutilmente indagato nel passato della giovane, comincia a pensare ad un nuovo, diabolico piano.



