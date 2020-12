DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 6 dicembre: Can e Sanem fuori città

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 6 DICEMBRE

Tutto è pronto per il ritorno di DayDreamer Le Ali del sogno su Canale5. La serie turca con protagonista Can Yaman, al momento, non prenderà il posto di Uomini e donne in questi giorni di Ponte dell’Immacolata ma sicuramente i fan sperano ancora che le cose possano cambiare per il periodo natalizio quando il dating show andrà in pausa per almeno due o tre settimane, cambierà davvero qualcosa a quel punto per Can e Sanem? Al momento l’appuntamento con le nuove puntate della serie sono fissate per oggi, 6 dicembre, al pomeriggio su Canale5 intorno alle 16.00 per lanciare Domenica Live, e al centro di tutto ci sarà ancora lo scontro tra Can e Sanem per l’ennesima bugia che la giovane ha raccontato sul profumo e su Fabbri.

CAN E SANEM FUORI CITTA’ PER TROVARE LA PACE IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO?

DayDreamer Le ali del sogno torna in onda oggi pomeriggio con Can pronto a vivere un momento di relax (e di solitudine) per decidere cosa fare del suo futuro: rimanere in agenzia e vedere tutti i giorni Sanem oppure accettare la proposta di Polen e andare via per questo nuovo progetto? Can è pronto a questa sua gita fuori porta ma evita di dire alla madre dove andrà a differenza di quello che fa con Emre che, così, può rivelarlo a Leyla che spinge la sorella a seguirlo. Dopo tanta insistenza, alla fine, la giovane accetta di partire e fingerà di trovarsi lì per caso cercando di parlare con Can e risolvere la loro situazione. Ci riuscirà davvero? Intanto, Leyla vuole che i suoi contatti con Emre siano esclusivamente professionali e le cose per Cengiz e Ayhan non si mettono bene dopo una cena a lume di candela.



© RIPRODUZIONE RISERVATA