DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 8 aprile: Can e Sanem al bacio?

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni oggi, 8 aprile

DayDreamer Le ali del sogno ci ha lasciato con il fiato sospeso ieri pomeriggio e oggi ci ritroveremo proprio in riva a quel mare che tante volte li ha visti insieme tra baci e promesse. Proprio negli ultimi minuti della puntata di ieri li abbiamo lasciati insieme ad un passo da un bel bacio che, però, rimarrà appeso almeno per un po’. DayDreamer oggi ripartirà proprio da qui, da Can e Sanem proti a voltare pagina dopo il loro ultimo incontro proprio mentre Emre e Leyla si preparano a cambiare vita dedicandosi al canto. Il giovane Divit ha scoperto le doti canore della sua moglie ed è convinto che possano usare questo per riuscire ad avere la vita che meritano e, soprattutto, avere tempo utile per stare insieme senza rinunciare ai soldi e al loro stipendio.

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Nihat a dieta!

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni oggi, 8 aprile

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno abbiamo visto Can e Sanem mettere da parte i loro sentimenti a favore degli affari ma fino a quando durerà questa pace? Nei giorni scorsi i due sono stati alle prese con una serie di furti e mentre Can ha portato via a Sanem l’anello di fidanzamento, quest’ultima ha deciso di vendicarsi portando via al suo ex la famosa bandana. Scoperti i loro rispettivi giochetti, i due si sono dati appuntamento sulla riva del mare per scambiarsi gli oggetti e finendo ad un passo da un bacio passionale dopo ormai un anno passato lontani. Dall’altro lato ci sono Emre e Leyla. Il primo ha lasciato il suo lavoro e adesso sembra pronto a puntare alla musica sfruttando le doti di Leyla. Ma riusciranno davvero a sfondare così portando a casa lo stipendio che tanto serve alla neo coppia?

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Leyla cantante!DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Nihat si sente male?

© RIPRODUZIONE RISERVATA