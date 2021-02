DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 8 febbraio: Ayhan lascia la città?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni oggi, 8 febbraio

Si complicano le cose per i protagonisti di DayDreamer Le ali del sogno che torna da lunedì per una nuova settimana in compagnia dei fan e non solo al pomeriggio ma anche nell’appuntamento del martedì in prime time. Questo significa che le storie dei nostri protagonisti faranno un altro balzo in avanti e, in particolare, proprio nella puntata in onda oggi, 8 febbraio, Can e Sanem saranno ancora alle prese con questo loro matrimonio proprio mentre Ayhan, migliore amica della nostra scrittrice, sta soffrendo per via di quello che è successo con CeyCey. I due hanno discusso per via del finto matrimonio che il giovane ha proposto alla fidanzata e tutto per inviare delle foto in abito da sposo alla sua famiglia, ma invece di tornare a sorridere insieme e dimenticare tutto, i due si sono lasciati prendendo una pausa di riflessione proprio mentre Osman ha deciso di lasciare il quartiere per un po’ accettando un lavoro lontano da casa. Cosa succederà adesso alla sorella? Deciderà di andare con suo fratello lasciandosi alle spalle questa delusione d’amore?

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, Can ha chiesto Sanem in sposa proprio durante la festa del suo compleanno davanti a familiari e amici che, a quel punto, hanno perso completamente la testa per questo impegno. Huma non pensa che Sanem possa essere all’altezza del modo di vivere del figlio mentre dall’altra parte, la madre della bella scrittrice è convinta che la figlia è destinata a soffrire proprio per lo stesso motivo. La differenza di classe e di estrazione social preoccupa le due, per motivi diversi, ma i due promessi sposi hanno deciso di metterle con le spalle al muro sedendole una accanto all’altra alla festa di Primavera che è andata in scena nel quartiere di Sanem ma senza molto successo.

Osman e Ayhan lasciano la città?

Intanto, Osman comunica a Leyla di aver accettato un lavoro all’Estero e che presto lascerà il quartiere mentre CeyCey e la sua Ayhan decideranno di prendere una pausa di riflessione perché lei non crede più nell’amore dopo aver saputo della rottura tra il fratello e la dolce Lelyla, se si sono lasciati loro due che sono perfetti, come potranno stare insieme lei e CeyCey? A complicare le cose alla festa è l’arrivo di zio Mithat che riesce a mettersi in mostra con il suo senso dell’umorismo catalizzando l’attenzione di tutti. Huma propone di risolvere il problema del matrimonio tra Can e Sanem proponendo una convivenza e questo per poco non uccide la madre della bella futura sposa. Riusciranno a trovare un punto di incontro?



