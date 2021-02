DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 9 febbraio: Leyla ed Emre sposi!

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntate oggi, 9 febbraio:

Doppio appuntamento oggi con DayDreamer Le Ali del Sogno che andrà in onda nel pomeriggio su Canale5 e poi anche nel prime time per una maxi puntata da non perdere. Le anticipazioni presenti nel promo della nuova puntata della serie turca possono essere un po’ fuorvianti ma siamo certi che questa sera un matrimonio ci sarà ma non sarà quello di Can e Sanem. I due stanno ancora cercando di far andare d’accordo le loro madri e trovare un punto di incontro tra le loro famiglie ma alla fine saranno Leyla ed Emre a passare davanti sposandosi di nascosto solo alla presenza dei loro fratelli, o quasi. Quando le madri verranno a sapere tutto si catapulteranno negli uffici per evitare il peggio ma quando arriveranno i due si saranno già detti sì. A quel punto Huma e la sua consuocera non potranno far altro che svenire risvegliandosi poi poco dopo in ospedale, una accanto all’altra, con i loro figli al capezzale. La loro diatriba finirà così? Siamo solo agli inizi ed è per questo che Can e Sanem rimanderanno ancora, o quasi.

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Can e Sanem si sono molto battuti per trovare un accordo e potersi finalmente sposare, ma senza molto successo. Huma è convinta che la giovane non sia all’altezza dell’alta borghesia della sua famiglia mentre la madre di Sanem non vuole vedere la figlia soffrire in balia di una strega come suocera. Le due continuano a battibeccarsi fino a quando non sarà proprio Huma a cambiare le carte in tavola proponendo ai due una convivenza e facendo infuriare ancora di più Mevkbet. Le due sono finite spesso allo scontro in questi giorni ma è Can che continua a rassicurare Sanem dicendole che un giorno riusciranno a sposarsi, bisognerà solo pazientare.

Nozze sì o no?

Dall’altro lato, invece, Leyla ha lasciato Osman per seguire il suo cuore e tornare da Emre che ha preso la palla al balzo in occasione del romantico compleanno di Can con tanto di proposta di matrimonio alla sua amata Sanem. La loro vicinanza ormai è cosa fatta così come la chiarezza dei loro sentimenti e allora cos’altro attendere per essere felici? Alla luce di quello che stanno passando i loro fratelli con le loro famiglie, i due sembrano pronti a prendere una decisione importante e, allo stesso tempo, ‘pericolosa’. Ma quale sarà e come andrà a finire?



