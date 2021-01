Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Can e Sanem rivali…

DayDreamer Le Ali del Sogno, Anticipazioni puntata 14 gennaio su Canale 5: che sfida con “Che Dio ci aiuti”

Giovedì 14 gennaio, in prima serata su Canale 5, Can Yaman e Demet Özdemir tornano ad indossare i panni di Can e Sanem, i protagonisti della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno con cui Canale 5 ha deciso di sfidare Che Dio ci aiuti tornato in onda con la sesta stagione. La storia d’amore tra Can e Sanem continua a far sognare i telespettatori, ma tra il bel fotografo e l’aspirante scrittrice, i problemi sono all’ordine del giorno. Nonostante l’amore continui ad unirli da un filo rosso e apparente, i due innamorati non riescono a stare insieme. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata? Can e Sanem sono ormai ai ferri corti. Yaman le rimprovera di aver accettato l’offerta editoriale di Yigit mentre Sanem lo accusa di aver detto sì alla proposta di Polen che lo porterà lontano da lei.

Tra i due, le ripicche e le gelosie sono all’ordine del giorno, ma Sanem cerca di mostrarsi serena durante gli ultimi giorni di lavoro in agenzia. Sempre più geloso di Yigit, Can decide di sfruttare la presenza di Sanem in agenzia per tenerla lontana dal suo rivale. A sua volta, Sanem è gelosa di Polen che trascorre sempre più tempo in agenzia, forte dell’appoggio di Huma che organizza, poi, una cena a casa di Can con tutti i dipendenti dell’agenzia pubblicitaria per sfoggiare le doti culinarie di Polen.

DayDreamer Le Ali del Sogno, la proposta di Emre e Leyla

Se tra Can e Sanem il ritorno di fiamma appare ancora lontano, le cose non vanno meglio per Leyla. La ragazza è sempre più infelice e insoddisfatta e invidia la sorella per il coraggio che ha trovato in se stessa decidendo di lasciare il lavoro in agenzia per inseguire il suo sogno professionale nonostante sia ancora innamorata di Can. Leyla continua, invece, ad essere legata ad Osman pur essendo innamorata di Emre di cui, però, non si fida. Spinti dai genitori, Leyla e Osman cominciano a riflettere sulla loro storia d’amore e Leyla si ritrova costretta a prendere un’improvvisa decisione. Durante la cena organizzata da Huma a casa di Can, poi, Leyla viene sorpresa da Emre che le propone di restare amici. Delusa dall’atteggiamento del suo capo, Leyla rifiuta chiedendo di mantenere un rapporto strettamente professionale.



