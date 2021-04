DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 15 aprile: Can e Sanem fidanzati!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata 15 aprile

Doppio appuntamento con DayDreamer Le ali del sogno che continua a mettere molto vicini Can e Sanem ma senza ottenere molto. La questione dei vicini ha preso di nuovo il sopravvento ma nella puntata in onda oggi, 15 aprile, al pomeriggio, dopo la lunga maratona di ieri, non farà altro che cambiare ancora le carte in tavola per i nostri protagonisti. Nella puntata di oggi troveremo Can e Sanem finalmente insieme ufficialmente e questa volta non solo pronti a non lasciarsi più ma anche a sposarsi. Huma questa volta non sarà un ostacolo per loro ma è Sanem che trema al solo pensiero di dirlo ai suoi genitori. Mavkibe e il marito sanno bene quanto la loro figlia ha sofferto e il fatto che sia proprio Can di nuovo l’uomo della sua vita, le fa temere il peggio. I due comunque non ci metteranno molto a capire quello che è successo visto che riempino la figlia di videochiamate e trovano i due piccioncini sempre insieme.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Can e Sanem hanno deciso di calarsi nei panni dei loro amori ideali, almeno secondo quanto hanno rivelato sul famoso questionario. I due sono usciti insieme da vicini sfoggiando un nuovo look e un nuovo modo di essere mandando in tilt anche Leyla ed Emre che hanno avuto modo di beccare i due insieme non solo pronti a guardarsi negli occhi intensamente ma anche a ballare nonostante la musica fosse finita e tutti fossero andati via. L’amore è nell’aria per le due coppie di fratelli che, però, non hanno la stessa fortuna in affari. Nihat si reca in visita da Aziz e Mihriban convinto di assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa, ma la coppia cerca di impedirgli di rimpinzarsi. Per lui sarà così facile mantenersi a dieta?

