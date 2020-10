DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata 17 ottobre: chi salverà Can?

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda anche in questo fine settimana a cominciare da oggi, sabato 17 ottobre, quando finalmente ritroveremo Can ma ancora dietro le sbarre. A farlo finire dentro ci ha pensato Fabbri che, dopo averlo provocato per l’ennesima volta, è stato aggredito dal fotografo che non gradisce la sua presenza nella sua vita. Le cose sono destinate a peggiorare perché solo la disperata Sanem, dopo averlo visto in carcere, troverà il modo per intervenire e farlo uscire di prigione, ma a quale prezzo e facendo cosa? Queste sono davvero due ottime domande visto che le anticipazioni di DayDreamer rivelano che la dolce Sanem si ritroverà presto faccia a faccia con Fabbri per chiedergli di intervenire e far tornare libero Can e in cambio lei sarà pronta a dargli il suo desiderato profumo e firmare il contratto che proprio il fotografo, a suo tempo, aveva strappato, consegnando al rivale un grosso assegno.

LEYLA SI AVVICINA AD OSMAN, COSA NE SARA’ DEL SUO RAPPORTO CON EMRE?

Dall’altro lato c’è Leyla. La giovane sta soffrendo molto dopo che Emre ha deciso di fare dietrofront nel loro rapporto per via delle minacce di Aylin. La bella protagonista di DayDreamer Le Ali del Sogno ha minacciato il suo ex facendogli capire che la verità sul suo conto e sulle macchinazioni ai danni di Can potevano venire a galla se non avesse lasciato Leyla e così ha fatto. A questo punto, la sorella di Sanem, stanca di soffrire, deciderà di uscire con Osman, l’amico di sempre che la ama segretamente ormai da anni. Come finiranno le cose tra loro a questo punto?



