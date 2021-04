DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 19 aprile: Leyla vuole mollare

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 19 aprile

DayDreamer Le ali del sogno si prepara a ripartire ma questa settimana, salvo cambiamenti, senza puntata in prime time ma solo al pomeriggio rallentando un po’ la storia ad un passo dal finale che dovrebbe andare in onda già il prossimo mese. La cosa importante adesso per i fan è che Can e Sanem sono finalmente insieme ma sembra proprio che siano ancora i genitori della bella imprenditrice a preoccupare la coppia. Nihat e la moglie non sembrano felici di rivedere insieme i due soprattutto quando scoprono che i due sono insieme in barca e questo ormai significa che tra loro non c’è solo un rapporto di ‘vicinato’ ma qualcosa di più che sicuramente è destinato a cambiare ancora ma fino a dove si spingeranno?

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del sogno, Can ha baciato la sua amata Sanem sotto lo sguardo attento di CeyCey che adesso non sa davvero come farà a gestire questo segreto. Per fortuna non ci vorrà molto prima che la verità venga a galla mentre i ragazzi della Firki Akra sono pronti a recuperare terreno con un nuovo meeting mentre le donne del quartiere di Sanem sono chiamate a provare le loro creme. Le stesse sono anche pronte a commentare e giudicare le canzoni e la voce di Leyla ma le due sorelle dovranno fare i conti con commenti che, forse, non si aspettavano, come reagiranno? A quanto pare è proprio Leyla che alla fine non reagisce bene e decide di dire no alla sua carriera nella musica comunicando al marito che lascerà e non continuerà ad inseguire il suo sogno. Deniz chiede a Sanem il perché del suo ritorno con Can e proprio in quel momento il bel fotografo si lascia andare ad una doccia hot che rivela la risposta a questa domanda, a parte tutto quello che gira intorno, questo è ovvio.

