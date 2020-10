DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: una donna misteriosa..

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 OTTOBRE

Tutto è pronto per un altro fine settimana in compagnia di DayDreamer Le ali del sogno con la differenza che questa volta ad accompagnare la puntata di oggi pomeriggio della serie turca non ci saranno Sanem e Can anche in versione ospiti di Verissimo. Dopo due settimane di scorpacciate tv con i nostri attori preferiti, da oggi torneremo al consueto appuntamento solo con la serie. Sanem e Can sono fidanzati e pronti per sposarsi ma in mezzo a loro ci sono sempre degli ostacoli e, proprio qualche giorno fa, i due si sono dovuti liberare di Fabbri. Solo grazie a Sanem che ha firmato per lui consegnandogli un profumo, il suo amato Can Divit è tornato libero e si è lasciato alle spalle la galera, cosa ne sarà dei due piccioncini oggi e cosa succederà anche agli altri protagonisti della serie turca?

CHI E’ LA DONNA MISTERIOSA IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO?

I protagonisti di DayDreamer Le Ali del Sogno dovranno fare i conti con una donna misteriosa che si aggira per il quartiere di Sanem sostenendo di voler investire nella riqualificazione della zona e questo non lascerà indifferente la nostra giovane scrittrice, anzi, la manderà su tutte le furie facendo volare scintille. Intanto, sul lavoro, ancora una volta darà prova della sua bravura con un nuovo progetto che conquisterà Mackinnon. Le cose tra i piccioncini sembrano andare a gonfie vele e quindi anche in amore Sanem ha trovato il giusto equilibrio, ma siamo davvero sicuro che tutto andrà avanti come previsto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA