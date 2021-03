Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ygit chiude con Sanem

Daydreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi 26 marzo Ancora una volta sarà Ygit a chiudere la questione Sanem nella nuova puntata di DayDreamer Le ali del Sogno. La serie turca continuerà ad andare in onda anche sabato pomeriggio visto che Amici 2021 non andrà in onda lasciando posto solo al serale e questo significa che la storia del riavvicinamento tra Can e Sanem accelererà proprio mentre Ygit chiederà scusa alla scrittrice per quello che ha fatto prendendola in contrapiede e chiedendole di sposarlo. Alla fine Sanem si lascerà ancora convincere dalla sua buona fede ma ormai Can è sulla strada della verità e dopo le rivelazioni che ha ottenuto dal suo investigatore sembra proprio che le cose stanno per cambiare nella sua vita e in quella di Sanem. Il lieto fine è dietro l’angolo e anche nella puntata di oggi, 26 marzo, ne vedremo delle belle e non solo per loro ma anche per Emre ancora a caccia di un lavoro. Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Emre vuole un lavoro!

La nuova vita di Leyla ed Emre

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno si continua ancora a parlare della nuova vita di Leyla ed Emre. I due vorrebbero lasciare la casa dei genitori di lei ma il Divit non è in grado di trovare lavoro anche perché il suo cognome continua a perseguitarlo e a mettere in crisi i possibili imprenditori che potrebbero assumerlo. Dall’altro lato c’è Can che in un primo momento è costretto a mettersi in gioco e salire sul ring, è proprio il caso di dirlo, per mettere a tappeto tutti gli uomini di Cemal proprio mentre il suo investigatore lo chiama per metterlo al corrente di aver scoperto chi è la donna avvistata con Yigit e che quella donna è proprio Huma, sua madre. Il momento della verità quindi si avvicina per il fotografo che adesso sa chi colpire e con chi prendersela per la sua vita andata a rotoli ma, dall’altra parte, sa bene che le cose con Sanem potrebbero presto sistemarsi perché per loro è impossibile staro lontano.

LEGGI ANCHE:

Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 marzo: Ygit tradisce Sanem!DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Sanem e Can...

© RIPRODUZIONE RISERVATA