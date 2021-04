DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Melahat e la pozione..

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 27 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 27 aprile, di DayDreamer Le ali del sogno, alla Fikri Harika il tempo sembra essere tornato indietro esattamente di due anni, quando Can e Sanem si sono conosciuti. Purtroppo quando Can sente Daren chiamare la ragazza con l’appellativo dispregiativo che usava in passato, non recupera la memoria, anzi sembra essere abbastanza indifferente anche alla sola presenza della fidanzata che, durante un colloquio con il padre, definisce “quella carina di cui non ricordo il nome”. Per fortuna Sanem però non si perde d’animo ed è pronta ad escogitare un nuovo piano per far tornare la memoria al fidanzato. Mevkibe e Melahat, con l’aiuto di un’anziana erborista, preparano un intruglio che dovranno far bere a Can per fargli ritrovare i ricordi del passato: ora devono solo riuscire a farglielo bere senza destare in lui sospetti. Lo invitano così a cena ma qualcosa va storto e la pozione “magica” viene bevuta da un altro.

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del sogno, Sanem è riuscita ad ottenere una proroga dei pagamenti nei confronti dei debitori americani e festeggia insieme a Emre e Leyla. Non hanno però il tempo di festeggiare troppo perché arriva Can per iniziare la giornata di lavoro: appena fa il suo ingresso in ufficio, a Sanem viene in mente che se preparasse al fidanzato un the, come all’inizio della loro relazione, al Divit potrebbe tornare la memoria. Mevkibe si fa aiutare da Melahat per realizzare una pozione che possa far tornare la memoria a Can ma il marito Nihat è contrario, quindi la donna cerca di tenergli nascosto il progetto. In agenzia i genitori di Can gli raccontano quello che è accaduto negli ultimi due anni per quanto riguarda il lato professionale. Il fidanzato di Sanem, però, è convinto che il suo presente sia fatto di viaggi e di scoperta nel mondo, quindi fa non poche resistenze all’idea di occuparsi nuovamente dell’agenzia. Anche CeyCey fa resistenze all’idea di mettere in piedi il programma di Sanem perché prevede che lui torni a essere il tuttofare dell’agenzia. Visto che ormai aveva conquistato il posto di creativo, non vorrebbe fare questo passo indietro ma quando la Aydın gli ricorda che l’obiettivo principale è quello di far tornare la memoria al capo, allora decide di essere più accondiscendente.

Bevanda miracolosa oppure…

Sanem dal canto suo fa finta di essere di nuovo l’assistente di Can e per questo motivo gli porta il the, proprio come faceva un tempo. L’esperimento, però, non dà i frutti sperati perché al Divit non solo non torna la memoria ma non piace neanche la bevanda, che invece prima adorava. La ragazza è un po’ scoraggiata ma dopo aver lasciato l’ufficio di Can per caso parla con Daren e da una semplice frase della ragazza le viene una nuova idea: per riuscire a suscitare emozioni nel suo fidanzato deve iniziare a vestirsi e pettinarsi proprio come faceva all’inizio della loro conoscenza. Per questo motivo si cambia e poi chiede a Daren di accompagnarla dal campo e di trattarla male come faceva un tempo, anche chiamandola “l’altra”. La ragazza non vorrebbe perché ormai sono amiche e fra di loro c’è un rapporto d’affetto ma Sanem è categorica e le spiega i motivi di questa messa in scena. Intanto Nihat si rende conto che la moglie e l’amica non stanno preparando dei dolci, come hanno detto, ma stanno architettando qualcosa. Le accusa di organizzare un tiro mancino a Can ma le due negano e riescono a volgere il confronto a loro favore, mettendo l’uomo in ridicolo.

