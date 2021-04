DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Sanem e il profumo..

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 28 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, di Daydreamer Le ali del sogno, poiché neanche il tentativo di CeyCey va a buon fine a provarci questa volta è la futura suocera che lo invita a cena nel tentativo di fargli bere il ritrovato che, glielo assicura, riuscirà a fargli ritrovare la memoria. Purtroppo neanche questa soluzione sembra essere quella decisiva, così Sanem mette in piedi un altro piano: utilizza una generosa dose del profumo che in passato aveva fatto perdere la testa a Can, spingendolo ad innamorarsi di lei: l’obiettivo è quello di suscitare in lui dei ricordi piacevoli. Questo stratagemma sembra dare i frutti sperati visto che il Divit inizia ad avere degli sprazzi di ricordo, frammenti di eventi che riguardano gli ultimi due anni. Peccato che a rovinare la situazione arrivino Emre e Leyla e che purtroppo Can perda quel filo che stava con grandi difficoltà riuscendo a ricucire.

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Melahat e la pozione..

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Deren e Sanem fanno finta di litigare davanti a Can per riportargli alla memoria tutto quello che è successo negli ultimi due anni. Purtroppo però i risultati non sono quelli sperati perché il Divit non ricorda nulla. Anzi, è quasi infastidito dalle attenzioni di quella che reputa essere la stagista e per questo motivo fra i due scoppia un litigio. Quando la Aydın se ne va infuriata, la sorella prova a farla ragionare sul fatto che forse Can non sa come affrontare la situazione, vive con difficoltà il fatto di non ricordare gli ultimi due anni e per questo motivo si mostra ancora più antipatico nel suo approccio con lei. Mevkibe è certa che il the che ha preparato con l’aiuto dell’erborista sia perfetto per riuscire a fargli tornare la memoria ma Sanem pensa che sia tutto inutile. Quando però la madre fa riferimento a Polen e al fatto che potrebbe ricascare fra le braccia della donna se dovesse farsi di nuovo viva, Sanem si convince e si organizza con la madre. Più tardi torna a trovare Can e gli porta un diario nel quale, durante il corso della loro storia, ha scritto tutti i loro pensieri: lo dona all’uomo che ama nella speranza che leggendolo gli possano tornare i ricordi.

Daydreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Sanem piange ma..

Sanem usa il suo profumo ma…

Intanto fra CeyCey e Muzo i rapporti sono sempre più tesi all’agenzia ma Sanem mette fine ai loro litigi perché ha bisogno del loro aiuto per riuscire a far bere a Can il the che è stato preparato da sua madre: per convincerli promette ad entrambi che esaudirà tutti i loro desideri se porteranno a termine la missione. Quando il Divit arriva in ufficio, chiede subito a CeyCey un the e Muzo va a portarglielo ma Can si rende subito conto che la bevanda ha qualcosa che non va perché ha un coloro rosso intenso. Quindi decide di non berlo e manda via Muzo dal suo ufficio. I tre decidono quindi un’altra strategia: metteranno il the nella tazza e sarà CeyCey a portargliela. In realtà il ragazzo è molto nervoso e al solo pensiero di doversi confrontare con Can già inizia a tremare ma Sanem è molto brava e riusce a motivarlo facendo un discorso sul fatto che lui è un uomo, è riuscito in passato a risolvere tante situazioni spiacevoli e riuscirà anche questa volta a trovare la soluzione al problema, aiutando il suo amico Can come ha sempre fatto. La Aydın è terrorizzata dal fatto che resta solo una tazza di the miracoloso e che se CeyCey fallirà avranno perso un’altra occasione per riuscire a guarire l’uomo che ama dalle sue amnesie.

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 23 aprile: Can dimentica Sanem...

© RIPRODUZIONE RISERVATA