Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Mevkibe risolve tutto?

Daydreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 29 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile, di Daydreamer Le ali del sogno, Sanem è disperata perché pensa che nulla di quanto sta facendo possa essere davvero utile per far tornare la memoria a Can. Quando va insieme al fidanzato a casa dei suoi genitori per la cena, è poco fiduciosa che la madre possa risolvere la situazione, tuttavia decide di darle fiducia. Purtroppo ci sono degli intoppi anche in questo tentativo, tanto che è Nihat a bere il the che era destinato a Can. Il padre di Sanem si sente addirittura male ed è costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale. La Aydın, allora, pensa ad un altro modo per solleticare i suoi ricordi: utilizza una generosa dose del suo vecchio profumo che tanto piaceva al fidanzato, sperando così di fargli tornare la memoria.

Daydreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del sogno, CeyCey prova a convincere Can a bere il the ma non solo non ci riesce ma ha anche una brutta sorpresa: il Divit ha buttato la tazza che gli è stata portata precedentemente nella pianta dell’ufficio, poi lo ha cacciato via molto arrabbiato. A quel punto non resta che l’ultimo tentativo, questa volta fatto da Sanem. La strategia per convincerlo questa volta prevede un mix di seduzione e un assaggio del the anche da parte della ragazza e sembra dare i suoi frutti ma, dopo solo un assaggio, Can butta tutto il liquido nella solita pianta perché ha un sapore davvero disgustoso. Allora Sanem chiama sua madre Mevkibe per riuscire ad avere un’altra idea per risolvere la situazione e la donna accusa lei e i suoi amici di essere davvero incompetenti. Subito dopo parla con Melahat che le ricorda che c’è ancora un po’ di the a casa sua, quindi la donna chiama direttamente Can per invitarlo a cena a casa sua. Inizialmente il Divit non vorrebbe andare perché trova tutta la famiglia di Sanem molto strana e poi ha del lavoro da finire ma alla fine si lascia convincere e accetta. Melahat e Mevkibe affidano a Nihat il compito di andare a fare la spesa per cucinare una cena a base di pesce.

Lo scoglio della discordia non serve a molto ma…

Mentre ascolta in agenzia i suoi colleghi che discutono di un nuovo cliente, a Sanem viene un’idea brillante per aiutare Can a ricordare e chiede l’aiuto di Deren: dovrà chiamarla al cellulare esattamente 10 minuti dopo che avrà lasciato l’ufficio insieme al Divit. L’amica fa tutto quello che la Aydın le chiede, poi Sanem fa finta di sentirsi male in macchina e così gli chiede di fermarsi. In realtà è tutto calcolato perché la zona nella quale Can parcheggia è vicina agli scogli dove si recavano sempre a litigare prima che lui perdesse la memoria: un posto speciale, un luogo che li ha visti insieme in tante occasioni diverse, un posto che ha cementato il loro amore. Sanem ha scelto questo luogo perché pensa che se litigassero a lui potrebbe tornare la memoria e così lo provoca fino a litigare veramente. La cosa sembra dare i suoi frutti perché l’uomo ha uno sprazzo di ricordo ma è solo un attimo, poi ritorna alla freddezza di sempre: la chiama, lei corre da lui sperando in un risultato diverso ma lui le intima solo di salire in macchina per andare a casa dei suoi genitori. Tutto questo non fa che scoraggiarla sempre di più perché pensava davvero potesse essere la soluzione giusta per aiutarlo. Intanto in agenzia sono tutti in ansia perché i colleghi hanno capito che Sanem ha un altro piano in mente ma non riescono a immaginare cosa possa essere e soprattutto i risultati ottenuti.

