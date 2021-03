DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Huma sotto accusa?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 29 marzo

Niente puntata al sabato per DayDreamer Le ali del sogno che tornerà in onda proprio oggi, lunedì 29 marzo, per una nuova settimana insieme nonostante le festività di Pasqua. Al momento sembra proprio che Can e Sanem siano ancora lontani dal loro lieto fine ma la notizia che Ygit sia stato avvistato con Huma non ha fatto altro che innervosire il fotograafo. Lui e Sanem sono riusciti ad avere un rapporto civile ben lontano da quello dell’inizio di questo nuovo corso quando non si rivolgevano nemmeno la parola perché schiavi di quello che era successo tra loro proprio per colpa di Ygit. Ancora una volta lui sarà protagonista anche se ha fatto finta di chiudere con Sanem e di non volerla più disturbare con i suoi sentimenti e le sue richieste, ma se così non fosse? Le anticipazioni di DayDreamer Le Ali del Sogno rivelano che Can e Sanem metteranno da parte i loro sentimenti per dedicarsi agli affari visto che adesso sono soci, ma riusciranno davvero a farlo?

Daydreamer Le ali del sogno oggi 27 marzo non va in onda, perchè?/ Spazio a Verissimo

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno sentiremo ancora parlare di loro due e tutto perché Can e Sanem sono di nuovo una squadra, insieme a Deren e gli altri, e si sono messi a lavoro per mettere insieme un nuovo promo che possa lanciare le loro creme. I due hanno chiesto proprio alla bella rossa di fare da modella nei panni di Cleopatra e anche in questo caso ne abbiamo visto delle belle. Sullo sfondo rimane la nuova vita di Emre e Leyla. I due vogliono rendersi autonomi e per questo servirà tanta pazienza. Il giovane ha trovato lavoro ma non riesce ad andare molto oltre perché ancora legato al suo passato e alla sua mansione. Le cose precipitano per loro e a qual punto è Leyla che dovrà fare i conti con le richieste del marito che non vorrebbe vederla a lavoro perché sogna un figlio e una famiglia con lei lontano dal tetto dei suoi suoceri. Come evolveranno le situazioni sentimentali dei fratelli Divit?

