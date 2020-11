DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 29 novembre: pace per Can e Sanem?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 29 novembre

DayDreamer Le Ali del Sogno tornerà in onda oggi per l’ennesimo appuntamento singolo che i fan attendono con ansia settimana dopo settimana sperando di rivedere Can e Sanem in pianta stabile non appena Uomini e donne andrà in pausa e Pomeriggio 5 lo seguirà a ruota. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale in questo senso perché di solito la programmazione sforna vecchie repliche di film natalizi, farà lo stesso anche quest’anno oppure no? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, quello che oggi è certo è che nuovi scossoni attendono Can e Sanem per via di quello che è successo con Fabbri. Il fotografo ha scoperto del profumo ed è andato su tutte le furie e ha finito col discutere nuovamente con la sua fidanzata che adesso rischia davvero di veder saltare il suo rapporto con lui.

Aylin e Fabbri in carcere in DayDreamer Le Ali del sogno?

L’arresto di Fabbri e di Aylin sarà al centro della nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno perché mentre i due finalmente sono usciti di scena, al fianco di Can è tornata Polen, la stessa che, su richiesta della suocera, sembra pronta a portare via il fotografo offrendogli un prestigioso lavoro all’estero. Cengiz, sprona Sanem a cambiare il suo atteggiamento nei riguardi di Can tornando quella di un tempo mentre Leyla, va a parlare con Emre chiedendogli di aiutare sua sorella. A quanto pare il bel Divit è intenzionato ad aiutare davvero la coppia e quando scopre che andrà fuori città per un po’, lui avviserà subito le due sorelle. Sarà Leyla ad insistere con Samen di andare fuori città anche lei per rimettere insieme il loro rapporto. Ma come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA