DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Nihat si sente male?

DayDreamer Le Ali del Sogno tornano in onda con nuove puntate e una settimana al cardiopalma e non solo perché Can e Sanem sono sempre più vicini e continuano a lavorare insieme per mettere insieme il promo delle loro creme, ma anche perché il padre della scrittrice si sentirà male. Proprio in queste ultime puntate lo abbiamo visto travolto dai colpi di testa di Mevkibe che nelle nuove puntate dovrà partire per andare ad occuparsi di suo padre. Sarà proprio allora che Nihat va in crisi dedicandosi al cibo e finendo con lo stare male quando scopre che Emre ha lasciato il suo lavoro nel salone di auto e sua figlia ha fatto lo stesso. I due adesso hanno intenzione di cambiare vita dedicandosi alla musica per stare finalmente vicini, cosa ne sarà del padre di Leyla e di Sanem?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno, Sanem continua a cercare il suo anello e dopo aver chiesto a Muzzafer e CeyCey di cercarlo e di comunicarle se trovano una collana preziosa, Can aspetta con ansia il momento in cui lei ammetterà la verità. I due, spinti da Deren, vanno in città a cercare degli abiti storici per il promo e per la loro Cleopatra ma sembra proprio che alla fine Sanem dovrà raccontare al suo ex di sentire una voce nella testa. Proprio a bordo dell’auto, la scrittrice si troverà a parlare con il suo alter ego convinta che sia Can ad avere l’anello e di averle fatto un dispetto per farle ammettere i suoi sentimenti. Anche lei però cede quando Can le fa delle avances ricordando quanto sia bella e nemmeno la notizia di questa voce nella sua testa gli fa cambiare idea su di lei e su quello che prova, questo basterà a riavvicinarli? per ora no visto che Sanem continua a parlare con la voce e tenere Can a distanza anche durante il divertente siparietto andato in scena nel negozio durante la scelta degli abiti.

Emre e Lelyla si danno alla musica?

Intanto, Emre è ancora sconvolto per i continui rifiuti di Leyla troppo impegnata in un lavoro che le sta stretto, per impegnarsi con il marito. A quel punto decide di prendere in mano la situazione decidendo di vivere la sua vita al meglio licenziandosi. Grazie a Huma, Mevkibe sfoggia finalmente il suo nuovo look con buona pace del marito che rimanere senza parole per la sua bellezza. I tre si trovano a prendere insieme il caffè quando arriva Aziz che entra in casa dei genitori di Sanem. Come andrà a finire questo incontro visto che la sua compagna è assente e si è già dimostrata molto gelosa di lui?

