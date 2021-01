DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Sanem disperata..

DayDreamer Le Ali del Sogno, Anticipazioni puntata 7 gennaio

Dopo la lunga pausa natalizia, giovedì 7 gennaio, in prima serata su canale 5, tornano le romantiche avventure di Can Divit (Yaman) e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir), protagonisti indiscussi di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca che, dopo aver conquistato il cuore del pubblico italiano la scorsa estate, è pronta a regalare nuove emozioni e colpi di scena negli episodi inediti che faranno compagnia ai telespettatori di canale 5 nella prossime settimane.

Oltre alla storia d’amore di Can e Sanem che, pur essendo innamorati l’uno dell’altra non riescono a vivere serenamente la loro storia, nelle nuove puntate, s’intrecceranno anche le vicende degli altri protagonisti tra questi Leyla, sorella di Sanem (Oznur Serceler), e Emre (Birand Tunca), fratello di Can. Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet). Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda questa sera su canale 5? al centro degli episodi ci sarà una clamorosa decisione di Can che causerà la disperazione di Sanem.

Can lascia Sanem per il lavoro?

Polen offre a Can un lavoro come fotografo che comporta il suo trasferimento nei Balcani. Un’offerta allettante che Can decide di accettare causando la disperazione di Sanem che decide così di licenziarsi. Mentre torna a casa, Sanem viene investita da Yigit, che la accompagna in ospedale e la assiste tutto il tempo riaccompagnandola poi a casa. La presenza di Yigit accanto a Sanem causa la gelosia di Can che non riesce a dimenticare ciò che prova per la ragazza. Yigit appare visibilmente interessato a Sanem a cui chiede il numero di telefono e, dopo aver trovato il diario che la ragazza aveva perso nella sua auto, si complimenta per la sua capacità di scrivere. Pur essendo lusingata dai complimenti del ragazzo, Sanem non riesce ad essere totalmente felice non avendo più l’amore di Can che prova a convincerla a non licenziarsi senza, tuttavia, riuscire nell’intento. Yigit, nel frattempo, non si arrende e propone a Sanem di scrivere il romanzo per la casa editrice che sta fondando. L’ingombrante presenza del ragazzo provoca la gelosia di Can che Sanem cerca di sfruttare per non farlo partire per i Balcani.



