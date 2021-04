DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 1 aprile: Deren modella!

DayDreamer le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 1 aprile

DayDreamer le ali del sogno ha dato appuntamento ai fan a oggi pomeriggio quando Can e Sanem si ritroveranno ad affrontare nuovi problemi ma senza andare contro l’uno all’altro. I fan continuano a seguirli con affetto tanto che Mediaset ha deciso di confermare ormai la messa in onda fino al finale, che sembra andrà in scena proprio a maggio, per poi continuare ad esplorare la carriera di Can Yaman portando sullo schermo altri suoi lavori. Fino ad allora avremo a che fare con il finale di stagione di DayDreamer che ci porterà dritti dritti a scoprire cosa ne sarà della versione soci dei due protagonisti. Le anticipazioni rivelano poi che Deren sarà chiamata in causa per aiutare Sanem e gli altri con il promo della linea di creme e, in particolare, le toccherà fare la modella vestendo i panni di Cleopatra.

DayDreamer le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer le ali del sogno Can e Sanem si sono molto avvicinati e hanno deciso di mettere da parte i loro screzi proprio perché hanno deciso di essere soci per lanciare la loro linea di creme. I due sono a lavoro sul logo ed è proprio il fotografo che ne trova uno che mette tutti d’accordo. Poco lontano Aziz si prepara a lavorare i campi ma prima si deve dedicare ad una serie di rituali che lo mettono un po’ in crisi e che hanno fatto sorridere il pubblico. Emre invece è a lavoro e cerca di fare del suo meglio ora che ha trovato finalmente qualcosa da fare, ma le cose non vanno come previsto. Il giovane è poco abituato ad essere comandato e così quando il suo titolare lo trova al telefono è costretto ad incassare il primo richiamo. Sullo sfondo rimane adesso lo spot per il lancio delle creme ma il budget è limitato…

