Daydreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 10 maggio: Emre Vs CeyCey?

Daydreamer le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 10 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 10 maggio, di Daydreamer le ali del sogno, Emre non riesce più a sopporare la convivenza forzata a casa di Nihat e Mevkibe con la moglie, i suoceri e soprattutto CeyCey che è sempre più invadente e calamita l’attenzione sia dei genitori di Leyla che della moglie. Cerca così la complicità di Muzo per riuscire a costringere il ragazzo, che è un amico di infanzia sia della moglie che della sorella Sanem, ad andarsene via e a trovarsi finalmente una casa tutta sua, lontano dalla coppia di sposini. Muzo non si lascia pregare troppo, sia perché c’è un’antica rivalità con l’amico sia perché Emre gli promette moltissimi vantaggi per aiutarlo in questa impresa difficilissima. Intanto i rapporti molto tesi fra Sanem e Can continuano mentre Aziz decide di lasciare la compagna, stanco dei continui litigi che la donna ha con la sua ex moglie, e di partire per l’Olanda da solo.

Daydreamer le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer le ali del sogno, mentre preparano il the insieme, Can confessa a Sanem di non ricordare che ci sia stato fra loro un grande amore ma ci crede quando lei glielo racconta perché vede dallo sguardo della ragazza che è sognante quando lo guarda. La scrittrice, però, non vuole dargliela vinta e quindi nega tutto così i due finiscono nuovamente per litigare. Ognuno se ne va in una stanza diversa ma continuano a messaggiarsi stuzzicandosi a vicenda. Problemi anche fra Emre e Leyla: dopo che la ragazza ha declinato l’invito al cinema del marito, va finalmente a letto dopo aver lavorato per tutto il tempo con CeyCey alla nuova campagna pubblicitaria. Mentre si baciano con passione, però, il telefono della ragazza continua a squillare: è Ceycey che continua a proporre idee. Il Divit vorrebbe a questo punto prendere in mano la situazione e impedire al suo dipendente di importunare sua moglie ma Leyla dice che questa campagna pubblicitaria è molto importante e devono dedicarci tutte le loro energie. Torna quindi a lavorare con CeyCey e ci resta tutta la notte mentre Emre deve dormire tristemente da solo. La mattina dopo Huma va a trovare Can e gli porta le foto degli ultimi due anni, nella speranza che possa ritornargli la memoria ma il figlio la manda via dicendo che è occupato. Mentre la donna si allontana incontra Mihriban e fra le due scoppia un altro litigio, sotto gli occhi di Aziz.

La figlia di Nazim mette in crisi Sanem?

Negli uffici dell’agenzia, mentre l’hacker ingaggiato da Emre e Leyla prova a creare in tempo record un profilo credibile sui social per il fantomatico Arthur Capello, alla Fikri Harika arriva Ayca, la figlia del Nazim, la quale ha il compito di seguire la campagna pubblicitaria che l’agenzia sta organizzando per l’azienda. Ayca è in attesa da diverso tempo ma poiché ha un aspetto molto informale, nessuno immagina chi possa essere davvero e quindi nessuno la invita ad accomodarsi oppure ha per lei dei riguardi. Quando entrano in agenzia anche Can e Sanem, lo sguardo di Ayca si poggia subito sul Divit che sembra in effetti la sua copia al maschile: alto, atletico con un aspetto selvaggio. Né Sanem né Can, però, ci fanno caso perché sono troppo impegnati a continuare il litigio della sera prima. Intanto nella casa di Nihat il padrone di casa ha deciso di iniziare lo sciopero della fame e del silenzio perché la moglie lo tiene a dieta per la sua salute. La moglie, però, non si lascia intimidire da questo atteggiamento del capofamiglia e prende le parti di CeyCey, colpevole agli occhi di Nihat di volergli far mangiare solo cose salutari e prive di sapore.

