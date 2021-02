DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 11 febbraio: Ayhan va via!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 11 febbraio

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi, 11 febbraio, in cui, dopo la decisione di Ayhan di vendere la macelleria e andare via con Osman, Cenciz non può fare altro che accettare la sua decisione anche se a malincuore visto che già pensava al matrimonio. Un duro colpo per lui ma deve rassegnarsi alla decisione ormai presa e irrevocabile. A casa di Sanem, nel frattempo, si procede con l’organizzazione delle nozze di Emre e Leyla. Huma e Mevkibe sono in disaccordo su tutto e i due promessi sposi sono giunti alla disperazione più totale non sapendo più come mettere d’accordo le due donne. Fortunatamente Can calma gli animi e propone una soluzione che comprende un compromesso adeguato tra le famiglie discordanti anche se questo comporta il fatto che dovrà dare a Emre una cattiva notizia. Aziz non si trova all’estero per divertimento e vacanza, in realtà è molto malato a causa di una patologia ai polmoni. Emre è molto arrabbiato con Can che gli ha nascosto il fatto. Sanem invece riceve una bella notizia da Yigit che gli dice che il suo libro sarà pubblicato negli USA. Sanem sprizza gioia da tutti i pori mentre Can non è entusiasta della notizia. Yjgit naconde qualcosa, Can teme che voglia allontanare Sanem da lui. Ci riuscirà?

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, Ayhan non sopporta di stare lontano dal fratello Osman che è l’unico membro della famiglia rimasto. CeyCey l’ha imbrogliata con una proposta fasulla seppure con buone intenzioni. La macelleria di famiglia deve essere venduta e Ayhan si sta preparando per farlo e poi raggiungerà Osman allontanandosi da Instambul. Sanem è triste per le intenzioni della sua migliore amica con cui condivide le vicende che riguarfano lei e Can. Anche CeyCey è dispiaciuta e corre alla stazione dei bus. Il dipendente della Fikri Harika torna sui suoi passi mentre Leyla e Emre si trovano a pagare le conseguenze della loro scelta di fare un matrimonio segreto. Leyla ha lasciato Osman e lui è distrutto dal dolore, per superarlo accetta un lavoro come attore lontano dalla città per non vedere Aydin. Ayhan dichiara di non credere più nel vero amore e se ne vuole andare via con il fratello. Prima di partire Ayhan chiede a Sanem di incontrarsi, vuole spiegare le sue ragioni all’amica prima di partire. La Aydin è scossa e preoccupata perché non avrà più il sostegno di Ayhan.

Sanem in crisi per la partenza di Ayhan?

Come potrà prepararsi al matrimonio senza la sua amica di sempre accanto? Affrontare Huma da sola la spaventa a morte. Le due amiche si consolano a vicenda abbracciandosi e promettendosi di restare sempre in contatto e unite anche se lontane, una scena di addio davvero straziante. CeyCey si sente responsabile per la partenza di Ayhan. Il dipendente bizzarro della Friki Harika alla fine delude la fidanzata. CeyCey prova a riparare al danno ma non ci riesce, nonostante tutto si precipita alla stazione dei bus per fermare Ayhan pregandola di non partire ma non c’è più niente da fare. Intanto continuano i preparativi per il ricevimento di Leyla ed Emre che mandano in crisi Sanem e Can per le diverse opinioni e carattere.



